Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
Dos muertes y una demanda
Una jueza federal evalúa si frena la ofensiva migratoria en Minnesota
Tras dos tiroteos fatales, el estado pide suspender el despliegue del ICE.
26 de enero de 2026 - 18:50
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Minneapolis ICE inmigrantes
Una adolescente es arrestada en la avenida Blaisdell tras colisionar con un vehículo de la Patrulla Fronteriza el 21 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota.
(AFP/Getty Images via AFP)
Temas en esta nota:
migraciones
Estados Unidos
Donald Trump
Últimas Noticias
Caños para un ducto de gas de Vaca Muerta
Una empresa de India le ganó una licitación clave a Techint y Sturzenneger cruzó a Paolo Rocca
Tras la intervención del puerto
Alerta en Ushuaia por el aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos
Un pensador del cine
Publican los textos críticos de Jacques Rivette
Por
Luciano Monteagudo
Rescates: Birgithe Elise Esmark (1841-1897)
La primera zoóloga de la historia nórdica
Por
Marisa Avigliano
Exclusivo para
Dos muertes y una demanda
Una jueza federal evalúa si frena la ofensiva migratoria en Minnesota
Mendoza, el laboratorio libertario
Minería en periglaciares y reforma laboral, bajo el ala de Milei y Cornejo
Por
Gabriela Valdes
El 44% de las compras en supermercados se pagan con crédito
Consumo agotado, crisis en plena expansión
Por
Bernarda Tinetti
La ONG Foro Penal informó que la cifra puede aumentar cuando avance el proceso de verificación
Anuncian la excarcelación de al menos 104 presos en Venezuela
El País
Caños para un ducto de gas de Vaca Muerta
Una empresa de India le ganó una licitación clave a Techint y Sturzenneger cruzó a Paolo Rocca
Tras la intervención del puerto
Alerta en Ushuaia por el aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos
"Retroceso absoluto”
Otro guiño de Milei a los militares: podrán ser funcionarios sin pasar a disponibilidad
"Políticas de hambre y exclusión”
Repudian la visita de Javier Milei a Mar del Plata: el comunicado de una agrupación de jubilados
Economía
Extraño fenómeno local
Argentina, país loco: ¿por qué un auto usado hoy es más caro en dólares que cuando era 0 kilómetro?
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 26 de enero de 2026
El 44% de las compras en supermercados se pagan con crédito
Consumo agotado, crisis en plena expansión
Por
Bernarda Tinetti
Tendrá un costo fiscal equivalente a 6 leyes de financiamiento universitario
La reforma laboral de Milei trae más ajuste
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Fue detenido
Zárate: un hombre asesinó a la ex pareja de su novia en una estación de servicio
Se esperan 36 grados en el AMBA
La ola de calor no cede y hay alertas por temperaturas extremas en el AMBA y otras siete provincias
Se vendían por internet
La Anmat prohibió la venta de un shampoo y un acondicionador para niños
Calor extremo
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 26 de enero
Deportes
La pesadilla moderna de San Lorenzo, Independiente, Racing y River
Fútbol argentino: Lanús, el cazagrandes del siglo XXI
Por
Cristian Dellocchio
Di María no necesita que lo ayuden
Por
Daniel Guiñazú
El italiano dejó atrás los problemas de cansancio y calambres
Sinner jugó de noche y avanzó sin sobresaltos en Australia
El piloto argentino de Fórmula 1 inicia la temporada 2026
Colapinto ya probó su nuevo auto Alpine: a pesar de un pequeño desperfecto, tuvo una gran jornada