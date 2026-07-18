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Buenos Aires|12

La CPM entregó al club de Avellaneda los informes desclasificados de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La policía bonaerense espió a Racing durante casi tres décadas

La Comisión Provincial de la Memoria entregó el legajo, fruto del seguimiento sostenido en dictadura y democracia. esperan repetir con otros clubes.

Marcial Amiel
Por Marcial Amiel
CAMILALOMBARDINI

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