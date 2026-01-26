Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomía

Mercosur-UE

El impacto del acuerdo en los principales cultivos

El acuerdo contempla la baja de retenciones. (Agustin Marcarian/REUTERS)

Últimas Noticias

Cine II

Avatar: fuego y cenizas

Abren la reinscripción para el Boleto Educativo Gratuito 2026

Convocatoria a espacios culturales de la ciudad

Noches de museos abiertos

“La relación con el presidente es buena desde lo personal”, afirmó el gobernador

Pullaro acompaña las reformas “sin condicionamientos”

Exclusivo para

MINNEAPOLIS, MINNESOTA - JANUARY 21: A teenage girl is arrested on Blaisdell Avenue after colliding with a Border Patrol vehicle on January 21, 2026 in Minneapolis, Minnesota. A teenage boy and girl, and multiple observers, were arrested by Border Patrol after the incident. The Trump administration has sent a reported 3,000 federal plus federal agents into the area, with more on the way, as they make a push to arrest undocumented immigrants in the region. Stephen Maturen/Getty Images/AFP (Photo by Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dos muertes y una demanda

Una jueza federal evalúa si frena la ofensiva inmigratoria en Minnesota

Mendoza, el laboratorio libertario

Minería en periglaciares y reforma laboral, bajo el ala de Milei y Cornejo

Por Gabriela Valdes
Pago Tarjeta de Credito

El 44% de las compras en supermercados se pagan con crédito

Consumo agotado, crisis en plena expansión

Por Bernarda Tinetti
23/01/2026.- Personas participan en una vigilia frente al centro penitenciario Rodeo I este viernes, en Zamora estado de Miranda (Venezuela)

La ONG Foro Penal informó que la cifra puede aumentar cuando avance el proceso de verificación

Anuncian la excarcelación de al menos 104 presos en Venezuela

El País

Caños para un ducto de gas de Vaca Muerta

Una empresa de India le ganó una licitación clave a Techint y Sturzenegger cruzó a Paolo Rocca

Avion EEUU en Ashuaia

Tras la intervención del puerto

Alerta en Ushuaia por el aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos

Desfile Militar-30/05/2025

"Retroceso absoluto”

Otro guiño de Milei a los militares: podrán ser funcionarios sin pasar a disponibilidad

"Políticas de hambre y exclusión”

Repudian la visita de Javier Milei a Mar del Plata: el comunicado de una agrupación de jubilados

Economía

Mercosur-UE

El impacto del acuerdo en los principales cultivos

Daniel Rosato de Industriales Pymes Argentinos

Reclaman la redefinición del programa económico libertario

Pymes denuncian “una crisis sin fin”

Extraño fenómeno local

Argentina, país loco: ¿por qué un auto usado hoy es más caro en dólares que cuando era 0 kilómetro?

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 26 de enero de 2026

Sociedad

protesta contra la mineria en Mendoza (Photo by Andres Larrovere / AFP)

Contra el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino

Mendoza se planta para defender el agua

Por Thiago Buglione

Se difundieron los resultados de los peritajes toxicológicos

Caso Bastián: los conductores implicados en el accidente dieron positivo en alcohol

Tenía 23 años

Tragedia en Mar del Plata: murió el joven que fue arrollado por un tren en Ruta 2

Accidente Aereo Maine

La tormenta ya dejó 21 muertos y caos aéreo en Estados Unidos

Accidente aéreo en pleno temporal

Deportes

FOTO REDES SOCIALES johnson nsumoh jugador nigeria

Inscribió a Johnson Nsumoh

Deportivo Riestra busca el batacazo con un delantero nigeriano

FOTO PRENSA SAN LORENZO san lorenzo entrenamiento

Se destacan Gimnasia de Mendoza-San Lorenzo y Newell's-Independiente

La rueda del Torneo Apertura no para: sigue la segunda fecha con cinco partidos más

FOTOBAIRES boca rodrigo battaglia

Entre el mercado y la enfermería

Mientras sueña con Ascacíbar, Boca pierde a Battaglia y Velasco

FOTOBAIRES torneo apertura 2026 san lorenzo lanus

La pesadilla moderna de San Lorenzo, Independiente, Racing y River

Fútbol argentino: Lanús, el cazagrandes del siglo XXI

Por Cristian Dellocchio