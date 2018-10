Adam Przeworski nació en Varsovia, Polonia, en 1940. Es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Nueva York. Se desempeñó como profesor en la Universidad de Chicago, y fue docente invitado en la India, Chile Francia, Alemania España y Suiza.

Miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias desde 1991, fue distinguido entre otros, por el Premio Socialist Review Book, en 1965; el Gregory Luebbert, en 1997, el Woodrow Wilson, en 2001, el John Skytte, en 2010; y los premios Sakip Sabanci y Juan Linz, en 2018.

Escribió más de 13 libros y numerosos artículos. Entre sus publicaciones se incluyen Democracia y mercado: reformas políticas y económicas en la Europa del Este y América Latina (Cambridge, 1995), Democracy and Development (2000), Las reformas económicas en las nuevas democracias (Alianza, 2003), Democracia sustentable (Paidós, 2003), States and Markets (Cambridge University Press, 2003) y Democracy and the Rule of Law (Cambridge University Press, 2003). Recientemente publicó Why Bother with Elections? (London: Polity Press 2018).

En su consideración “minimalista” de la democracia, Przeworski asegura que se trata de un “mecanismo de alternancia en el poder, a través de las elecciones, que permite procesar conflictos políticos en paz y libertad”. Para el académico, la democracia es el mejor sistema para promover la igualdad frente a otros sistemas de gobierno porque “redistribuye los ingresos a través del gobierno, con impuestos y transferencias”. En esta visión, empero, lamenta las limitaciones que impone el mercado y la desigualdad política a la que conlleva la desigualdad económica.

Fue miembro del “Grupo de Septiembre” de los marxistas analíticos.