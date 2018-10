Fiel a la defensa de la mano dura, en este caso en la lucha contra el narcotráfico, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó a los movimientos sociales de haber permitido la droga en los barrios como un “mal menor”. Dijo que su objetivo es “pegarle a todos, a los de arriba y a los de abajo” en la cadena de venta droga, sin distinguir los eslabones más débiles de los grandes carteles.

“Los movimientos sociales han permitido el narcotráfico como un mal menor”, apuntó Bullrich para explicar el avance del narcotráfico en los barrios más vulnerables, y no a la creciente pobreza.

La ministra explicó su doctrina como un “cambio de filosofía”. “Nuestra filosofía nos permite concebir como víctima a un adicto pero aquel que entra al sistema, vende o mata por manejar el territorio es a quien nosotros combativos”, aseguró Bullrich, quién remarcó también que la realidad económica de los barrios “no tiene nada que ver”.

“En la villa 1-11-14 entramos para pegarle a todos. A los pequeños carteles, a las familias, a los clanes… Hay que pegarle a todos, a los de arriba y a los de abajo”, sentenció la ministra de Seguridad, que reafirmó la mano dura en diálogo con América 24.

La respuesta a las declaraciones de Bullrich no tardó en llegar. “La ministra no entendió lo que dije, actúa de mala fe o las dos cosas”, se defendió el diputado Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.

Arroyo había dicho que uno de los problemas en los barrios vulnerables era que el vendía droga ganaba más que alguien con un oficio, consecuencia de “la situación del país”. “Eso es lo que pasa en los barrios y lo que denuncian los movimientos sociales”, aseguró el ex funcionario, en declaraciones a Radio 10.

“Hay gente sentada en los barrios porque no tiene nada que hacer, no hay trabajo porque no hay movimiento y ¿a quién le va bien?, al que vende droga. Cada vez aumenta más la venta de drogas en los barrios y lo que hay que hacer es cortar esa venta y abrir centros de atención contra las drogas”, explicó Arroyo, quien opinó además que la ministra “estigmatiza”.