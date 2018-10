En el cierre de la 8ª fecha de la Superliga, Colón le ganó 1-0 a Newell's en un partido jugado en el estadio Brigadier General Estanislao López. En la primera etapa, Tomás Chancalay abrió la cuenta para el local, que sobre el final se quedó con diez por expulsión de Gonzalo Escobar.

Tras perder 3-1 en su visita a Boca en la jornada pasada de la Superliga y quedar eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Junior de Barranquilla de Colombia, Colón buscaba recuperarse ante su gente. Por su lado, Newell´s no jugó la fecha pasada ante Estudiantes por el temporal y ayer el técnico Omar De Felippe puso al juvenil Lisandro Cabrera en su debut como titular.

Durante los primeros 45 minutos, Colón y Newell's se atacaron poco y casi no hubo mucho para destacar, a excepción de una jugada en la que Godoy quedó solo frente al arco, pero no pudo vencer a Aguerre. A su turno, Correa tuvo dos ocasiones, la primera con una media vuelta que se fue cerca del palo, mientras que en la segunda el arquero le ahogó el grito. Por su parte, el conjunto que dirige De Felippe careció de ofensiva y sólo tuvo una chance luego de que Figueroa robara una pelota, la cediera al chico Cabrera y el disparo de éste se desviara en un defensor.

Hasta que en la jugada siguiente, Chancalay recibió muy solo un centro desde la derecha de Toledo y en dos tiempos no tuvo inconvenientes para abrir el marcador y poner al Sabalero en ventaja. Recién entonces Newell's pareció despertar de su letargo. Tras un centro llovido, Cabrera la bajó de cabeza en el área y primero Amoroso y luego Sills se perdieron el empate.

Tras el descanso, Newell's tuvo en los pies de Cabrera otras dos ocasiones para igualar, mientras Colón esperaba bien agrupado y agazapado para la contra. Pasaban los minutos y la suerte del equipo rosarino --que lleva casi un año sin ganar de visitante-- parecía echada aun con un hombre de más cerca del epílogo, dado que Escobar recibió roja directa por una fuerte falta sobre Amoroso. En contrapartida, Colón --que no cayó de local en lo que va del torneo-- se reencontró con la victoria y sumó tres puntos que lo ubican en el pelotón de mitad de tabla.

1 COLON: Burián; Toledo, E. Godoy, Olivera, Escobar; Fritzler, Heredia, F. Zuculini, Estigarribia, Chancalay; J. Correa. DT: Eduardo Domínguez.

0 NEWELL'S: Aguerre; Piris, Callegari, Fontanini, Bíttolo; Sills, Bernardello, Amoroso, V. Figueroa, Fértoli; Cabrera. DT: Omar De Felippe.

Estadio: Colón.

Arbitro: Patricio Loustau.

Gol: 35m Chancalay (C).

Cambios: 46m Formica por V. Figueroa (N), 59m Bernardi por Heredia (C), 60m Oviedo por Sills (N), 65m J. Torres por Fértoli (N), 78m Bueno por Chancalay (C), 85m C. Rodríguez por J. Correa (C).

Incidencia: 83m expulsado Escobar (C).