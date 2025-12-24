Omitir para ir al contenido principal
Portada
LA750
Luego de dos años de reclamos
“Luchar tiene sentido”, la reacción del sector universitario tras la cautelar que obliga a actualizar salarios y becas
Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, se manifestó escéptico, sin embargo, con la posibilidad de que el Gobierno de Javier Milei vaya a cumplir con el fallo judicial.
24 de diciembre de 2025 - 11:56
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
La Marcha Universitaria fue una postal de la lucha de docentes, no docentes y estudiantes.
(Leandro Teysseire)
Temas en esta nota:
Universidades públicas
Últimas Noticias
Poca plata y viajes express
“Se acabaron las vacaciones de 15 días”: en medio de la crisis, las escapadas se volvieron la norma
"No ahy mucha esperanza"
Una noche no tan buena para los trabajadores del frigorífico Euro: hace dos meses que no cobran salarios y la toma sigue
Emotivo editorial en la previa a las fiestas fin de año
Víctor Hugo Morales: “Brindemos por esta cofradía de millones que resistimos”
El devenir de la vida
Por
Carlos Solero
Exclusivo para
El expresidente condenado por golpismo irá a cirugía por una hernia en Navidad
Brasil: la justicia autoriza a Bolsonaro a salir de la cárcel para operarse
Rusia y China calificaron la presión militar de EE.UU. como “comportamiento de cowboy”
Venezuela denunció ante la ONU que EE.UU. quiere “imponer una colonia”
El jugador del seleccionado de rugby recibió el Olimpia de Plata
El año de Santiago Carreras que desembocó con una gran distinción
Por
Jorge Ciccodicola
La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto
Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”
El País
El gobierno y los obispos católicos
Una relación que va de fría a congelada
Por
Washington Uranga
Reflexiones sobre la escalada militar, las injerencias electorales y sus implicancias para la autodeterminación y la paz
El intervencionismo estadounidense en América Latina y el Caribe: una amenaza persistente a la soberanía regional
Por
Victoria Donda
Preparan la segunda presentación judicial del PRO contra La Libertad Avanza
Demanda de la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de la coparticipación
Por
Werner Pertot
Se votará el viernes a "libro cerrado" en el Senado
Presupuesto: Resignado por la falta de apoyo, el Gobierno buscará sancionarlo sin modificaciones
Por
Paula Marussich
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 24 de diciembre de 2025
El Gobierno nacional formalizó el cierre de la consulta pública
Se acelera la quita de subsidios energéticos
Tiemblan las cooperativas del sector yerbatero misionero.
La yerba mate, hecha polvo
Déficit en servicios y fuerte aumento de egresos primarios
Desinversión y fuga de divisas
Por
Juan Garriga
Sociedad
Qué pasará en Nochebuena
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 24 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de diciembre
Los hoteles familiares cuestan el doble del monto del subsidio habitacional en CABA
Los alquileres inalcanzables
Por
Santiago Brunetto
Por abuso sexual a sus pacientes
Condena con sabor a poco: sentenciaron al ginecólogo Diego Clementi a 14 años de prisión domiciliaria
Deportes
Nacional Potosí, el último en meterse
No va más: la Copa Libertadores ya tiene a todos sus clasificados
El jugador del seleccionado de rugby recibió el Olimpia de Plata
El año de Santiago Carreras que desembocó con una gran distinción
Por
Jorge Ciccodicola
La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto
Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”
El Muñeco Gallardo quiere tres refuerzos más para el 2026
Echeverri se va al Girona y no pasará por River