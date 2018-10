El resultado de las elecciones en Brasil, la proximidad de las presidenciales en Argentina y la estrategia de Sergio Massa de marginar al kirchnerismo de un acuerdo electoral, desataron debates y fisuras en el Frente Renovador. Felipe Solá afirmó que el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil “es un duro llamado de atención” y llamó a construir un frente electoral amplió que reúna a todo el peronismo, incluida Cristina Kirchner y “los cuatro de la foto del otro día”, en una referencia irónica al encuentro de Massa, con Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti. “Lo que enseña Brasil es que los únicos que miran por el espejo retrovisor son algunos políticos”, dijo la jefa del bloque de diputados, Graciela Camaño, que salió al cruce tanto de Solá como de Daniel Arroyo, por firmar un documento junto a personalidades internacionales contra la “persecución política” a la ex presidenta. Facundo Moyano tomó distancia de Cristina y Macri, pero cuestionó la falta de autocrítica de la derrota del massismo en 2015 y 2017 y cruzó a quienes en su fuerza “siguen haciendo anti kirchnerismo mientras Macri empeora todos los problemas que dejó el gobierno anterior”.

Con aspiraciones de candidato, Solá reflexionó sobre el resultado de la primera vuelta en Brasil y el avance de la ultraderecha. “Brasil es un duro llamado de atención. Nos tenemos que poner de acuerdo los que queremos otro camino: Cristina, los gobernadores, el peronismo, los socialistas, los radicales que se hayan arrepentido de jugar con Macri y también los cuatro de la foto del otro día”, posteó el ex gobernador bonaerense en Twitter.

A su jefa de bloque en la Cámara baja no le gustó la alusión de Solá y salió a cruzarlo en la misma red social. “Brasil nos enseña: las sociedades no votan pasado con prontuario. Tampoco votan ajuste. Es necesario construir inteligentemente el futuro de los argentinos, sin ajuste, sin mentira, sin prontuario”, tuiteó Camaño. “Sería el primer caso de aprendizaje sobre una derrota. De las derrotas no se aprende nada. Son eso, derrotas. Sirve para la autocrítica. Lo que enseña Brasil es que los únicos que miran por el espejo retrovisor son algunos políticos”, agregó después.

Afecto a las redes sociales, Facundo Moyano terció en la disputa. “La autocrítica sirve si después se corrige el camino. Las últimas dos derrotas del FR (2015 y 2017) no dejaron mucho parece. Por eso algunos siguen haciendo anti kirchnerismo mientras Macri empeora todos los problemas que dejó el gobierno anterior”, sumó el también diputado massista.

“Creo que la sociedad no piensa en Macri o CFK. Ese dilema es del círculo rojo. La obligación de los políticos es construir soluciones. Ambos son un pasado de fracaso y frustración si hay inteligencia, capacidad y ganas de pensar en el pueblo antes q en los intereses personales”, insistió Camaño.

La esposa del ex interventor judicial del PJ y sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo venía de felicitar en la red social al jefe de Gobierno porteño por los juegos olímpicos de la Juventud y de criticar a Arroyo, otro diputado de su bancada. “Un ex presidente investigado por corrupción con secretarios, funcionarios y empresarios arrepentidos no es un “perseguido político” @LicDanielArroyo. No estoy de acuerdo todos somos iguales ante la ley, que se investigue sin presiones”, expresó Camaño.

Arroyo firmó un documento contra la persecución política de CFK junto a los ex presidentes Dilma Rousseff, Lula, José Mujica, Rafael Correa y Fernando Lugo, entre muchos otros. Arroyo prefirió no contestar a Camaño, en una interna tuitera que hace crujir al massismo.