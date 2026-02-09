Omitir para ir al contenido principal
Vélez le ganó 2-1 en Liniers
Boca se despertó recién el lunes y ya era demasiado tarde
El partido se jugó a un horario tan nocturno que los goles del Fortín fueron el domingo, y el del Xeneize el lunes. Triunfo de Gimnasia en Mendoza.
09 de febrero de 2026 - 3:27
Pellegrini se mandó dos golazos dignos de nueve.
(Prensa Vélez)
Liga Profesional
Fútbol
Boca Juniors
Vélez Sarsfield
Torneo Apertura
