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Por el Grupo H del Mundial 2026
A qué hora juegan Irán vs. Nueva Zelanda hoy, dónde verlo y posibles formaciones
15 de junio de 2026 - 20:00
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Irán debuta contra Nueva Zelanda en el Mundial 2026
ORHAN CICEK. Anadolu via AFP
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