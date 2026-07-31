Desde agosto Misiones elimina retenciones en billeteras virtuales y transferencias bancarias
El Gobierno de Misiones puso en marcha un esquema que elimina las retenciones anticipadas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre las transferencias de menor escala realizadas mediante billeteras virtuales y cuentas bancarias. El beneficio alcanza a quienes reciban acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404 y cuentas bancarias por monotributistas de hasta la categoría D. La decisión permitirá que emprendedores,
trabajadores independientes y pequeños contribuyentes reciban la totalidad de los fondos transferidos, sin descuentos automáticos.