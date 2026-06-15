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Todos bajo sospecha menos Adorni
ARCA acusó a miles de contribuyentes de haber declarado “gastos excesivos”. La discrepancia de criterio con respecto al caso Manuel Adorni no podría ser mayor
15 de junio de 2026 - 23:17
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Manuel Adorni, jefe de gabinete, amparado en la presunción de inocencia fiscal
NA. Agencia Noticias Argentinas
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