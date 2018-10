El conocido rapero Kanye West se reunió ayer con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Luego de asistir al programa televisivo “Saturday Night Live” con una gorra que lucía el slogan de campaña del republicano: “Make America Great Again” (Hagamos América grande otra vez), West recibió la invitación oficial. “Hubo algo en el acto de ponerme la gorra que me hizo sentir como Superman”, explicó el rapero en el encuentro de ayer en la Casa Blanca. Tan sólo dos días antes de esta reunión, Trump había quitado su apoyo a la popular cantante Taylor Swift por simpatizar públicamente con dos candidatos demócratas. “Ahora me gusta la música de Taylor Swift un 25 por ciento menos” dijo Trump sobre la cantante. En la reunión de ayer Trump y West conversaron sobre la violencia de las pandillas, la reforma del sistema penitenciario y el desempleo en los jóvenes afroamericanos. El eje central giro en torno a la delincuencia en Chicago. El rapero se mostró preocupado respecto a altos índices de inseguridad y le sugirió al mandatario más intervención policial. “Considere seriamente detener y registrar”, exigió West a lo que Trump respondió: “Estoy totalmente abierto a pensar una solución, todos estamos de acuerdo en que tenemos que hacer algo”. Luego el músico continuó profiriendo algunas oraciones inconexas entra las que coló su halago al presidente. “Mi padre y mi madre se separaron por lo que no obtuve mucha energía masculina. Sin embargo se que la que tengo, es gracias a usted”, le confió.