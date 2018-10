En la historia argentina el 17 de octubre representa el nacimiento del movimiento nacional y popular. Es un día de unión, reencuentro y lealtad pero el hecho de que este próximo miércoles haya más un acto público da cuenta de la división que todavía persiste a pesar de que los discursos de esa jornada tendrá como denominador común la tan mentada unidad. Serán tres actos donde el peronismo además de recordar aquel épico día debería servir, si se quiere, para comenzar a recorrer el complejo camino a las elecciones presidenciales de 2019. O quizá ocurra todo lo contrario porque al fin y al cabo así de complicada suele ser la política.

En Tucumán, Corrientes y en Merlo, provincia de Buenos Aires, se realizarán tres encuentros. Es probable que existan algunos más pero lo significativo es que por estas ciudades se pasearán algunos de los principales rostros que animan la interna peronista.

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur promete realizar uno de los actos más importantes y pretende que se convierta en el “renacer” del peronismo. Por eso decidió usar el hipódromo local donde Cristina Kirchner realizó multitudinarios actos. Manzur quiere juntar 100 mil personas, algo inusual en la historia local, pero no se amilana. Se entusiasma con la presencia de la flamante 62 Organizaciones, la tercera expresión política del sindicalismo que existe en este momento, que pergeñó el gastronómico Luis Barrionuevo y donde se sumó buena parte de los integrantes de la CGT. Por otra parte, trabaja para que estén en el escenario los mismos gobernadores que estuvieron en la casa de Tucumán en Buenos Aires: Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Uñac (San Juan), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Casas (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Zamora. Es probable que algunos no sean de la partida y hay diversas razones. Ocurre que esa imagen que Manzur sueña con repetir tiene un no tan pequeño inconveniente. La foto en el escenario tucumano tiene un mensaje político que no todos los mandatarios están dispuestos a protagonizar. Entonces comienzan las disculpas. Por caso, el santiagueño agradeció la invitación y se disculpó porque tiene un viaje programado a Israel con empresarios de su provincia. En una de esas puede aparecer su vice, José Emilio Neder, que es peronista y porque, al fin y al cabo, la capital tucumana está a poco más de una hora en auto. Por ahora nada se sabe qué hará Rodríguez Saá y tampoco Bertone. Los colaboradores de Manzur se atreven a confirmar la presencia del sanjuanino Uñac pero en la lista de los dudosos también se inscribe Insfrán y el cordobés Juan Schiaretti.

El que no estará es el salteño Juan Manuel Urutubey que junto al cordobés tuvo su foto junto a Miguel Pichetto y Sergio Massa. Estos dos estarán en Tucumán y tienen una características que los unifica: carecen de territorio para gobernar y todo lo que hagan les suma. Pero hay un dato que los diferencia y es que el tigrense quiere jugar el rol de unificador de todo el espectro peronista mientras que el senador por Río Negro ya dio muestras de que está decidido a excluir al kirchnerismo ahora que lo descubrió como una fuerza más cerca de la pecaminosa izquierda.

Este último punto es el que lleva a los sectores que acompañan a CFK a no ir a Tucumán. No está claro que esto haya provocado la existencia de los otros dos actos. Puede ser que no quieran regalarle el centro de la escena a Manzur. En todo caso eso podría ser motivo de una mesa de negociación que por ahora está lejos de prepararse.

El otro encuentro grande se realizará en la ciudad de Corrientes. Allí el peronismo ha avanzado en un proceso de unidad que para el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, es un muy buen motivo para participar. Los colaboradores del sanjuanino sostienen que prefirió Corrientes porque el ex intendente de la capital correntina, Fabián Ríos, y al senador Carlos “Camau” Espínola están cada vez más juntos. Pero hay al menos dos motivos más por el que Gioja elige esta provincia. Uno de ellos es la situación política tucumana que está marcada por la división entre Manzur y el actual senador José Alperovich. Por lo tanto, la presencia del presidente del PJ nacional en el acto que organiza Manzur provocará el recelo de Alperovich. A esto le escapa Gioja. El otro motivo tiene que ver con su interna en San Juan donde el diputado no tiene la mejor relación con Uñac y su presencia en el escenario le otorgaría a Gioja un segundo plano que no está muy dispuesto a jugar. Al acto de Corrientes es probable que participe el formoseño Insfrán, un poco por la cercanía geográfica y otro poco por los motivos antes señalados.

El tercer acto se realizará en la provincia de Buenos Aires y tendrá como principales actores a los intendentes peronistas. El encuentro, ya está decidido, se realizará en la localidad de Merlo donde Gustavo Menéndez es el intendente pero también el presidente del PJ bonaerense. Lo que todavía está en duda es la magnitud del acto que se quiere realizar porque no sólo es que la fecha cae justo a mitad de semana sino porque el peronismo bonaerense tiene en agenda dos grandes actividades donde planean aportar una aportar una fuerte cantidad de gente. Esto es el acto que se realizará en Lujan el sábado 20 que organizó el Frente Sindical para el Modelo Nacional y ahí nomás, el miércoles 24 en la movilización al Congreso que se realizará en contra del Presupuesto 2019.

Los organizadores del evento bonaerense sostienen que no hay problemas con los que realizan el encuentro de Tucumán e insisten en afirmar en que la provincia de Buenos Aires necesita tener su propio acto del 17. Es cierto porque ese territorio es clave a la hora de pensar en recuperar tanto el gobierno local como el nacional. Eso sí, desmienten que no quieran ser parte de la fiesta tucumana por la posición antikirchnerista de algunos de los invitados porque aspiran a que en algún momento, no dicen cuándo, todos estarán unidos.