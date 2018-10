De cara al gran partido de mañana contra Brasil, el seleccionado argentino llevó adelante una nueva jornada de trabajo en Arabia Saudita. El técnico Lionel Scaloni paró un equipo tentativo con tres cambios respecto del que había utilizado la víspera, aunque después hizo otras modificaciones, por lo que de momento no hay nada confirmado hasta la conferencia de prensa que el DT provisional dará hoy. El arquero de Talleres, Guido Herrera, hizo trabajos diferenciados por un esguince leve en la rodilla izquierda durante el entrenamiento. Por su parte, el conjunto que dirige Tite, que también juega al misterio e impide que la prensa registre la práctica verdeamarela, pondría en cancha a un tridente de lujo: Coutinho-Firmino-Neymar. El astro brasileño del PSG lamentó la ausencia en la Selección de Lionel Messi, su ex compañero en el Barcelona.

Con el Superclásico de las Américas ante Brasil a la vuelta de la esquina, Scaloni sigue probando opciones. El entrenador paró en el ensayo de ayer a Sergio Romero; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Maximiliano Meza, Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Eduardo Salvio, Mauro Icardi, Angel Correa.

Si se concreta este equipo, representará el regreso de Otamendi a la Selección luego del Mundial de Rusia. En tanto, Tagliafico (capitán en los primeros dos partidos) e Icardi volverán al primer equipo, será una gran oportunidad para Saravia en el lateral derecho, y habrá un trinomio inédito en la mitad de cancha conformado por Meza, Ascacíbar y Paredes.

En relación con lo observado el último sábado, Pezzella reemplazó a Walter Kannemann en la zaga central, Paredes ingresó por Giovanni Lo Celso en el mediocampo, y Salvio reemplazó a Paulo Dybala en ofensiva, aún teniendo en cuenta que el cordobés fue uno de los mejores en la goleada a Irak. Desde ya que las modificaciones continuaron durante la práctica, por lo que más tarde Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez ingresaron por Salvio y Correa.

“Es especial, un clásico, tenemos que salir a hacer un hacer un gran partido. El resultado importa, pero acá se busca formar un grupo, un equipo y, poco a poco, lo estamos intentando. Yo trabajo todos los días para poder estar, no me siento en inferioridad de condiciones. Brasil viene de un proceso más largo, donde juegan juntos más seguidos; pero nosotros somos Argentina y vamos a ir a jugar de igual a igual. Confío a muerte en mis compañeros”, señaló el mediocampista Rodrigo Battaglia, quien no sería titular en el clásico sudamericano en suelo árabe.

A su turno, Dybala analizó su presente en el combinado nacional: “Cuando te ponés la camiseta de la Selección, la defendés a muerte. Ojalá que Qatar sea mi Mundial, pero aún falta mucho para eso”, dijo en diálogo con ESPN el atacante de Juventus, que fue titular en el 4-0 ante Irak y ocuparía un lugar en el banco ante Brasil. Asimismo, el ex Instituto se refirió a la ausencia de Messi: “Todos sabemos lo que significa Leo, lo que es dentro de la cancha. Es obvio que nos puede ayudar, pero es una decisión de él. Nosotros lo esperamos y sabemos lo importante que es para nosotros”.

Otro que lamentó la ausencia del astro rosarino para el partido de mañana fue Neymar. “Es una pena. Tenemos que aprovechar a Messi por mucho tiempo. Cuanto más juegue, mejor para los amantes del fútbol”, expresó el capitán de Brasil, que saldría a la cancha con Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe Luis; Casemiro; Fred o Arthur, Renato Augusto, Coutinho, Neymar; Firmino.