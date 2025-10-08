El delirio rockstar de Javier Milei en el Movistar Arena y la presentación de su libro "La construcción del milagro" quedó registrado como uno de los momentos más delirantes de la política latinoamericana en las redes sociales. Pero no solo eso, las reacciones también trascendieron fronteras. El escritor estadounidense de “narcothrillers” y novelas policiales, Don Winslow, reposteó un video del presidente argentino se refirió al salvataje financiero prometido por el gobierno de Estados Unidos: “Donald Trump le dio veinte mil millones de dólares a este idiota”.

Winslow, de 71 años, que también se desempeñó como detective privado y guionista de cine y televisión obtuvo el premio Pepe Carvalho de novela negra (que se otorga durante el Festival BCNegra, en Barcelona) en 2021. Días atrás, había reposteado una publicación en X de la política estadounidense Neera Tanden: “Alguien debe explicar la razón de recortar la ayuda de USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] pero rescatar a la Argentina de sus propias políticas descabelladas”.

El posteo de Winslow -autor de novelas como Salvajes (llevada al cine por Oliver Stone), El poder del perro, El cártel y Ciudad en llamas- fue compartido por varios escritores de la Argentina, como Sebastián Robles, Hinde Pomeraniec y Marcelo Figueras que escribió: “Hay que ser muy, pero muy mamarracho para sorprender a un estadounidense acostumbrado a las payasadas de Donald Trump”.

