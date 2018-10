El juez Luis Carzoglio rechazó hoy el pedido del fiscal Sebastián Scalera para detener a Pablo Moyano por presuntos vínculos con la barra brava de Independiente. La noticia coincidió con una movilización de Camioneros, encabezada por Hugo Moyano, cuyo gremio pasó a un cuarto intermedio con los empresarios del sector, que el jueves próximo harán una nueva propuesta salarial para recuperar "el 17 por ciento que hemos perdido por la inflación”.. El dirigente acusó al Gobierno de haber presionado al magistrado, que “se la bancó” y llamó a la unidad del campo popular para derrotar al macrismo en 2019.

Moyano confirmó la decisión del juez a la multitud que lo acompañó a la reunión en la Dirección de Relaciones del Trabnajo, en la avenida Callao. “Hablé con mi hijo, y me dijo que no le interesa lo que pase con él sino que no aflojemos en la pelea por la dignidad de los trabajadores”. El líder de Camioneros adelantó que el jueves, cuando su hijo y secretario adjunto regreso al país de un congreso en Singapur habrá una movilización a Ezeiza “no sólo de nuestra organización sino de otros sectores”.

El líder sindical ponderó lo dictaminado por Carzoglio. “Ha tenido la suficiente grandeza para no claudicar ante las presiones de todos los funcionarios, sobre todo los que se encargan de la seguridad, entre comillas, de ellos, no de la gente”. El dirigente sindical calificó a la alianza gobernante como un "gobierno gorila y antiobrero”.

Además, el líder camionero se refirió al asalto sufrido el domingo pasado por el tesorero del gremio, Héctor “Yoyo” Maldonado”, y acusó de la agresión a “los servicios, que tratan por todos los medios de doblegarnos”.

“Es un gobierno gorila, con perdón de los animales, no tiene sensibilidad para nada. No le interesa el hombre de trabajo”, agregó Moyano, quien subrayó que no solo ha caído el trabajo, hay inflación y subieron los peajes sino que "no es menos cierto que a los trabajadores les falta el plato de comida”.

Más adelante Moyano denunció que “hablan de la corrupción pero no dicen nada de la plata del Correo”, y se preguntó "¿dónde está la plata que se llevó el padre del Presidente?; ¿dónde están las maniobras que hacían en Montevideo, el padre, el hijo, la familia, la mafia que nos gobierna?”. “Llevan al país al desastre, si hasta hay una oficina del Fondo Monetario en el Banco Central”, dijo, antes de calificar al gobierno de "payasesco”. "Acá gobierna el Fondo”, denunció.

"Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias” adelantó, y advirtió que “llegamos a un límite, que desaparezca el poder adquisitivo día a día y que encima digan que combaten la corrupción”.

Por último, Moyano hizo un llamamiento a la unidad. “Es una vergüenza lo que pasa en el país. Los trabajadores tenemos que seguir luchando. Hay que unirnos, todos (...) hacer el esfuerzo para que el año próximo termine este desastre”.