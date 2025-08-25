Deportivo Riestra sigue siendo imparable de local. Derrotó 3 a 0 a Sarmiento de Junín y elevó a 23 partidos su invicto en esa condición. Su campaña hasta aquí es tan buena que, con diez puntos, está entre los ocho primeros de la Zona B del Torneo Clausura y además, con 34 unidades en la tabla anual, está entrando a la Copa Sudamericana de 2026.

El central Cristian Paz en la primera etapa y los delanteros Jonathan Herrera y Nicolás Benegas con dos buenas definiciones en la segunda marcaron los goles del equipo de Villa Soldati.

Por su parte, Sarmiento sufrió su primera caída con Facundo Sava de entrenador (1-0 a San Martín y 2-2 con Atlético Tucumán) y sigue en serio riesgo de irse al descenso: está 28º en la tabla de los promedios y 26º en la anual.



