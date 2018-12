La senadora del FpV-PJ, Beatriz Mirkin, aseguró que el proyecto de ley de financiamiento político que presentó el oficialismo “va a quedar en el camino” en las sesiones extraordinarias del Senado, a pesar de los cambios que a última hora le introdujera al texto un sector del peronismo aliado al gobierno. La legisladora cuestionó al presidente Mauricio Macri por “llamar a extraordinarias para discutir los temas que le preocupan a él, mientras la gente sigue sufriendo el hambre”.

“Creo que el financiamiento de las campañas (políticas) y del fútbol van a quedar en el camino”, subrayó Mirkin, en referencia los dos proyectos que el macrismo intentó colar en el Senado tras su fracaso en Diputados. El primero pretende habilitar a las empresa privadas a hacer aportes en campañas electorales y el segundo que incorpora al Código Penal los delitos cometidos en espectáculos deportivos, con el fin de frenar a los barrabravas.

La senadora tucumana cuestionó al Gobierno por priorizar ese tipo de normas en vez de ponderar aquellas dirigidas a frenar el aumento de la pobreza producto del descalabro económico. “Las cuestiones de la pobreza no forman parte de la agenda oficial. Y los temas de la agenda oficial en las sesiones extraordinarias, si no fueran trágicas llamarían a risa”, criticó en diálogo con FM La Patriada.

La ley de financiamiento político no cuenta con el apoyo del grueso de la oposición y, por lo tanto, el oficialismo no contaría con el número suficiente para aprobarlo ni siquiera con sus aliados. En las últimas horas, el el diputado del interbloque Argentina Federal, Diego Bossio, incluyó un tema que quedó “enganchado” a ese proyecto: punir el uso electoral de las fake news y el uso del whatsapp, entre otros puntos.

Aún así, Mirkin remarcó que la bancada a la que ella pertenece no va a apoyar el proyecto oficialista por más que hagan “algunas picardías, como no llamar a comisiones” y atar otros temas al proyecto madre. La única alternativa sería que Cambiemos tenga en cuenta la propuesta que el FpV-PJ hizo: poner la lupa sobre todos los aportantes.

“Queremos que se garantice la trazabilidad de los recurso que llegan a los partidos y que no es solamente la bancarización” de esos aportes sino “que se sepa quién es el que pone, cuánto y hacia adónde va” ese dinero. Esto, el Gobierno no lo garantiza en su proyecto”, cuestionó.

Por otra parte, la senadora se refirió a la acusación contra su par radical Juan Carlos Marino por abuso y relativizó que se saque los fueros para ir a la Justicia. “La investigación no requiere que lo haga”, señaló, y explicó que “no tiene ninguna importancia”, dado que los fueros “son del cuerpo”.

Según la senadora de Tucumán, la idea del senador por La Pampa "es una forma para decir que hay que sacarle los fueros a otros senadores, como a Cristina Kirchner". Marino afronta la denuncia por acoso sexual de una empleada de la Cámara Alta, Claudia Guebel. "Para que avance una investigación en la justicia no hace falta que se saquen los fueros, salvo cuando llegue la condena", precisó Mirkin

Respecto de la posición del Senado ante la denuncia de Guebel, Mirkin no dudó en decir que, tras hablar con los senadores peronistas, habrá “una declaración de apoyo” a la víctima, y manifestó que “nosotras les creemos, estamos convencidas de que esos casos existen y existieron". Consideró que “se ha naturalizado el hecho de que aquellos que tienen más poder pueden sobre las mujeres. Vamos a denunciar todos esos casos y a acompañar a todas esas mujeres".

Finalmente, por FM La Patriada, Mirkin habló de la deuda de los partidos políticos en materia de género y paridad. "Pongo mucha distancia con los varones en esto de que pueden hacer con las mujeres lo que quieren”. Estimó que “sigue existiendo, aunque no haya abuso, esas cuestiones que tienen que ver con los lugares que ocupamos las mujeres en los partidos políticos, los lugares donde no hay paridad. Son también formas de abuso político, no personal".