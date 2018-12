El Frente Amplio (FA), la coalición de centroizquierda que gobierna en Uruguay, expulsó ayer de sus filas al actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, con quien mantiene diferencias por sus posiciones y acciones con respecto a los gobiernos de Venezuela y Cuba. El plenario del FA también votó a favor de la inhabilitación por todo el período electoral del exvicepresidente Raúl Sendic (2015-2017), quien está procesado por malversación de fondos y abuso de funciones.

Las medidas fueron comunicadas por el presidente del partido, Javier Miranda. En cuanto a la expulsión de Almagro, explicó que considera una grave violación que el político dijera que no se oponía a una intervención militar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. “Nunca una sanción es un motivo de alegría, pero hay que tomar decisiones y el Frente Amplio tomó decisiones”, dijo Miranda.

Almagro es un diplomático de carrera que fue canciller durante el gobierno de José Mujica (2010-2015) y llegó a la OEA beneficiado por el prestigio regional e internacional que había ganado el mandatario uruguayo.

Además de las críticas a Venezuela, hace una semana el diplomático lanzó una ofensiva contra el gobierno de Cuba. “Es la dictadura más antigua de América”, criticó, luego de acusar al régimen de perpetrar crímenes de lesa humanidad. Además responsabilizó a Cuba de exportar violencia a Venezuela y Nicaragua.

La fuerza política que gobierna Uruguay desde hace más de una década está formada por varios ex guerrilleros del desaparecido Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros), que actuó durante los años 60 y 70 inspirado en la revolución cubana.

En los últimos años, las denuncias de Almagro sobre la situación humanitaria y política en Venezuela desgastaron la relación con sus excompañeros de partido, e incluso con el expresidente Mujica. Sin embargo, el actual secretario general de la OEA se defendió por anticipado el viernes en una carta que envió al tribunal de conducta política del Frente Amplio en la que acusó a ese organismo de falta de ética e indecencia. “He tenido durante este proceso las mismas garantías que un preso político en Venezuela o en Cuba”, esgrimió, para luego acusar al órgano disciplinario de falta de transparencia. Asimismo denunció que el Frente Amplio trata de evitar hablar del hambre del pueblo venezolano y de los niños que mueren por la desnutrición infantil o por falta de medicamentos.” Evitan el tema para no tener que hablar de la indecencia de un régimen que se niega a recibir ayuda humanitaria”, acusó. “Definitivamente sí, nos separan principios fundamentales, donde ustedes están parados en la defensa de la dictadura venezolana, y de sus violaciones de derechos humanos (torturas, asesinatos, presos políticos) y de la defensa de una dictadura arcaica, perimida y fracasada que ha despojado los derechos de su pueblo como la cubana. Definitivamente sí, tenemos diferencias irreconciliables en principios de derechos humanos y democracia”, concluyó ante su previsible expulsión. Este año, además, Almagro respaldó una carta enviada por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú a la Corte Penal Internacional (CPI) en la que exigen que se investigue al gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Esta no fue la primera vez que una declaración del diplomático arma revuelo. En declaraciones a la cadena de televisión colombiana NTN, el secretario general de la OEA aseguró que el ex presidente de España José Luis Zapatero tiene un problema muy grande de comprensión en el caso venezolano y agregó: “Mi consejo es que no sea imbécil”. En respuesta, el gobierno español presentó una nota de protesta ante la OEA por la ofensa de su secretario general a Zapatero.

El 6 de diciembre, Almagro anunció que se presentará a la reelección como secretario general en 2020. Según dijo es a pedido de varios países entre los que están Colombia y Estados Unidos. “Embajadores de Colombia y Estados Unidos me han transmitido un planteo conjunto de un grupo de países expresando apoyo a mi candidatura para reelección como secretario general de la OEA. He decidido aceptar dicha responsabilidad”, anunció al dar la noticia en Twitter. Almagro tiene la posibilidad de renovar otros cinco años de mandato y por ahora es el único líder latinoamericano que hizo públicas sus ganas de presentarse a elecciones. El reglamento fija que el secretario general de la OEA es elegido en una Asamblea General, el foro político más importante de la organización y en el que participan los 34 países que son miembros activos de la OEA. Para ser elegido, Almagro necesitaría una mayoría simple, es decir, 18 votos. En 2015 fue electo con el apoyo de 33 países y una abstención.

En el caso de Sendic, la coalición decidió suspender sus derechos como adherente del Frente Amplio por un período de 17 meses, hasta el cierre del proceso electoral de mayo de 2020. De esta manera el Sendic no podrá ser candidato a cargos electivos a pesar de haber manifestado sus intenciones. El exdirigente, hijo del fallecido fundador del MLN-Tupamaros Raúl Sendic, renunció el año pasado en medio de un escándalo que terminó en la Justicia por el supuesto uso indebido de tarjetas corporativas. Previo a ese hecho, Sendic sufrió otro revés cuando se reveló que no tenía el título académico de “Licenciado en Genética Humana”, supuestamente obtenido en Cuba, con el que se presentaba. En ese entonces el Frente Amplio cerró filas detrás del entonces vicepresidente y lo respaldó en una declaración en la que acusó a la oposición y medios de comunicación de intentar debilitar la institucionalidad democrática del país. Sin embargo ayer el partido fundado en 1971 giró de rumbo y lo suspendió de cara a las elecciones generales de octubre de 2019.