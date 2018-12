“Me provocaron un parto diciendo que una de las niñas había muerto. Pero luego supimos que las dos habían nacido vivas. A mí me durmieron y a mi marido no lo dejaron estar en el parto. Pidió ver a sus hijas y no nos dejaron ver los cuerpos. Nos dijeron que se llevaron los cuerpos a analizar a Madrid y no hemos tenido ni el informe médico ni hemos sabido dónde están nuestras hijas”. Quien habla es Adelina Ruíz, presidenta de SOS Bebés Robados Catalunya. Está buscando a sus hijas gemelas que nacieron en la maternidad de Barcelona el 11 de diciembre de 1980, hace ya casi 38 años. Como a ella, a miles de mujeres les fueron arrebatados sus hijos e hijas, según denuncia la campaña internacional “Te busco. Te estamos buscando”.

Hace diez años que Adelina Ruiz empezó la búsqueda intensa de sus hijas. “Antes pensábamos que algo pasaba pero sospechas que solo te pasa a ti, hasta que hace 10 años que salió por primera vez en la televisión española un documental sobre bebés robados… entonces cuando escuchas hablar a una madre, a otra madre, a otra madre, eres consciente de que no solo te ha pasado a ti”, contó a PáginaI12 desde Cataluña, donde el 30 de noviembre lanzó junto a la Coordinadora X24, la Plataforma Internacional “Te Estamos Buscando” y la doctora en Psicología Social Carolina Escudero, la segunda edición de la campaña ciudadana “Te busco. Te estamos buscando”.

La campaña denuncia que desde 1940 hasta bien avanzada la democracia, se robaron sistemáticamente bebés a lo largo y ancho de España. Se trató de una red integrada por médicos, monjas, enfermeras y curas, entre otros. Desde la Asociación SOS Bebés Robados de Catalunya se estima que son 300.000. “Estamos viendo que ha sido un robo sistemático pero aquí no se quiere tratar como una trama. De hecho no nos han declarado ni víctimas. Estamos en este momento denunciando todos casos, así se ponen a trabajar”, contó Ruíz.

Esta campaña surgió en Cataluña en 2017 como resultado de los talleres liderados por Carolina Escudero, basados en la comunicación resiliente, el empoderamiento y la filosofía Ubuntu, que significa “Soy porque nosotros somos”, de donde se recupera su lema para la campaña: “Te busco, Te Estamos Buscando”. Con la mirada directa a la cámara, los afectados por el robo de bebés les hablan a sus familiares sustraídos que están buscando. Gracias al impacto mediático de la primera edición, se suman a esta segunda familias de Inglaterra, Irlanda y Alemania.

Apoyan la campaña referentes como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que dijo: “como madre no puedo concebir nada más cruel que te roben a tu bebé recién nacido y que nunca más sepas qué le ha sucedido. Lo más grave es que eso en España ha sucedido de forma sistemática. Este mensaje es para decir que no estáis solas. Que sois un ejemplo. Que os tenéis las unas a las otras. Pero que también cada vez somos más las que nos sumamos a vosotras para alzar la voz y decir que estos crímenes no pueden quedar impunes”.

Estela de Carlotto también sumó su apoyo a “Te busco…”. “El trabajo de las Abuelas es muy admirado aquí aunque no se pueden comparar los casos –explicó Escudero, desde Barcelona–. Existen muchas diferencias, esto ha sucedido a lo largo de muchos años, aun no hay un libro de referencia como el Nunca Más, aún no están consideradas ni como víctimas, el pasado es un herida abierta a la que nadie quiere mirar, mucho menos duelar. El robo de bebés se dio hasta bien iniciada la democracia, hasta 1999, porque no hubo un trabajo de memoria del tomar consciencia de los males de esas épocas. Las mismas personas que trabajaban como obstetras, enfermeras y formaban parte de estas redes, siguieron en sus puestos d trabajo. Por eso el olvido y la negación son tan perjudiciales, este es un gran ejemplo. Se ha seguido repitiendo estos robos con las mismas características del pasado”.

–Entonces, ¿los bebés fueron robados durante la dictadura de Franco pero también después?

–Fue durante y después. Empezó como un proyecto eugenista, mejorar la raza española y eliminar los genes rojos de la izquierda (1940 -1960) pero luego a partir de 1960 y hasta 1999 se observó que era un negocio, a esos bebés se los podía vender a familias españolas o extranjeras. Entonces España se convierte en un mercado de bebés. Se trata de un robo sistemático ya que los médicos y las enfermeras ya sabían a quién le iban a quitar al bebé, apartaban a la madre, la medicaban, adormecían (aquí también entra la violencia obstétrica por la que pasaron muchas mujeres) y al despertar empezaba toda la manipulación: “tu hijo ha muerto”, “tu hijo ha nacido con una deformidad que tiene pocas horas de vida”, o si eras católica, “sabrás que tu hijo se ha convertido en un ángel...”.

–¿Qué pasó en otros países de Europa?

En la ex República de Alemania democrática ha sucedido algo muy muy similar a España: robo de bebés, manipulación de las madres, les decían que habían muerto pero no era verdad. Hay muchísimos casos en Alemania y es por eso que he decidido sumarlos a la campaña, unir sus voces porque han pasado por situaciones similares y no hay leyes que respalden o que intenten abordar la memoria histórica y derechos humanos. En España también existe esta situación, ir al pasado parece ser un gran problema, es lo que llamo la desmemoria aplicada. Estamos ante una deshumanización programada: olvidar, focalizar en el presente, lo pasado ya está donde no se evalúa el impacto de un pasado no duelado, donde hay gente que aun sigue buscando pero sin derechos a buscar, una deshumanización de las madres y de sus historias. Son un número en una carpeta. La deshumanización de los casos de bebés robados es preocupante y es por ello que campañas como ésta intentan ir en contra de este tipo de olvidos programados, intento irrumpir en la agenda mediática y empoderar a estas familias.