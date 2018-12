La líder del GEN, Margarita Stolbizer, presentó un informe en el que denuncia a empresas de los actuales ministros de Mauricio Macri por tener incumplimientos legales. Entre otras cosas, detalla la falta de presentación de balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), pero también empresas que figuran sin empleados y no registran impuestos. La dirigente advirtió que con una investigación similar comenzó la causa Hotesur contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entre los actuales ministros, los mencionados en el informe son el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, el ministro de Producción, Dante Sica, y el de Interior, Rogelio Frigerio. Desde el Gobierno respondieron a este diario que se trata de empresas inactivas. También hay datos sobre las compañías de varios que dejaron el Gabinete, como Luis Caputo, Jorge Triaca o Esteban Bullrich.

Stolbizer, junto a su abogada Silvina Martínez, presentó el último informe del año de la asociación Bajo La Lupa. Señalaron que este último trabajo “es el resultado de un exhaustivo relevamiento de las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción por los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y correspondientes al período que finalizó el 31 de diciembre de 2017”. Advirtieron “con asombro y preocupación que los principales funcionarios del Gabinete declaran participaciones accionarias en empresas o sociedades que incumplen con sus obligaciones legales ante la AFIP y ante la IGJ”.

El informe de Stolbizer señala que el vicejefe de Gabinete y ministro de Modernización tiene dos empresas que presentan irregularidades. Según extrajo Stolbizer de la declaración jurada de Andrés Ibarra de 2017, el funcionario declara tener acciones en Teleinfo América S.A., una empresa que creó en 2002. Esta empresa, según indica el informe, “no registra impuestos activos, no cumple con su obligación de inscribir el directorio en IGJ ni presenta balances y no registra empleados”. Desde el entorno de Ibarra indicaron que es una empresa que está dada de baja.

La otra empresa es Tranquera del Norte S.A., que tampoco tiene empleados, impuestos activos y dejó de presentar su directorio y sus balances ante la IGJ en 2010. Según detallaron cerca de Ibarra, es una empresa dueña de un campo que no se pudo explotar por normas medioambientales de la provincia de Buenos Aires, por lo que no ejerce ninguna actividad.

Otro de los ministros a los que el informe sindica como dueño de empresas con irregularidades es Frigerio. En su declaración jurada de 2017, incluyó a IBA ETE S.A. Según señala Stolbizer, “la AFIP limitó la CUIT de la empresa por no haber actualizado ni declarado sus actividades”. “No posee empleados declarados, ni cumplió con su obligación de inscribir autoridades ante los organismos de control. Sin embargo, el ministro declara un crédito a favor por 37.948,96” pesos. En el entorno de Frigerio, respondieron sobre esta empresa que está inactiva desde 2009, porque les fue mal con la plantación de ananás. Sostuvieron que la sigue declarando porque los lotes en algún momento los piensa vender.

Otra de las empresas es Desarrollo Inmobiliarios Alto Delta S.A., que –según indica el informe– “desde 2011 no cumple con sus obligaciones legales de inscripción del directorio de la IGJ. La última tasa ante la IGJ la abonó en 2015. Tampoco cumple su obligación de presentar balances en la IGJ desde 2012”. En el entorno de Frigerio respondieron que el funcionario tiene el 50 por ciento de las acciones, que la firma tiene dos empleados e hicieron llegar a este diario las constancias de que se encuentra al día ante la AFIP.

La tercera empresa es El Guasuncho S.A. “No registra impuestos ante AFIP. No tiene empleados declarados”, advierte Stolbizer, quien indica que según la declaración jurada de Frigerio, además de las acciones, le debe a esta empresa 555.266 pesos a fines de 2017. Según responden cerca de Frigerio, es una empresa que está en proceso de liquidación. La cuarta empresa señalada es Nogales de Entre Ríos S.A., también de negocios inmobiliarios. “La AFIP limitó la CUIT por no presentar sus declaraciones juradas. No posee empleados declarados. No inscribe su directorio desde 2011 ni presenta balances desde 2012 a la IGJ”. De acuerdo con el entorno del ministro, esta empresa está inactiva porque “están esperando que crezcan los árboles de nueces. Y el CUIT está limitado porque no registra actividad comercial ni financiera. En los cuatro casos, se trató básicamente de malos negocios”.

Stolbizer señala también que el ministro de Producción, Dante Sica, declaró deberle 4.846.658 pesos a la empresa Consultora Estudios Bonaerenses. Esa misma empresa tuvo un contrato con el Ministerio de Producción por 5.700.000 pesos. En el ministerio, aclararon a este diario que el contrato concluyó en 2017, antes de que asumiera Sica y fue licitado por su antecesor, Francisco Cabrera. El trabajo que le encargaron a la consultora fue hacer “un plan maestro para la Corporación Mercado Central”.

El informe suma datos sobre funcionarios que abandonaron recientemente sus cargos. Sobre el ex secretario de Trabajo Jorge Triaca –quien pasó por múltiples escándalos antes de dejar la función, entre ellos la contratación de su casera en un sindicato intervenido– señala que declaró acciones en la empresa Haras Panamericano S.A., que cría ganado bovino. El domicilio que declaró fue considerado erróneo por la AFIP. No declara empleados y no presenta ni sus balances ni su directorio ante la IGJ. Cerca de Triaca sostienen que es una empresa inactiva, pero que no fue dada de baja.

Otro caso señalado es el del ex presidente del Banco Central y ex ministro de Finanzas Luis Caputo. Sobre él, señalan irregularidades en dos empresas: Rasing S.A. (dedicada al espectáculo deportivo) y AM Finance. Las dos tienen su CUIT limitada por la AFIP y no declaran empleados, ni presentan los balances a la IGJ. Y, por último, el informe advierte que el ex ministro y actual senador Esteban Bullrich declaró acciones en Fruitfut Thinking, que vende productos alimenticios. La compañía no presenta ni balances ni su directorio ante la IGJ desde hace seis años.