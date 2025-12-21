Omitir para ir al contenido principal
Se realizó la Gala del Deporte Argentino en el Polideportivo Braian Toledo
Agostina Hein y Vicente Vergauven, distinguidos por el Comité Olímpico como “Mejores Deportistas del Año”
El reconocimiento destaca sus logros durante el 2025, pero también remarca la pasión y espíritu olímpico que inspiran.
21 de diciembre de 2025 - 20:05
El presidente Mario Moccia y Vicente Vergauven con el premio.
(Prensa -)
Temas en esta nota:
Comité Olímpico Argentino
Malvinas Argentinas
Mario Moccia
