Repitiendo el vocativo “Mamacita”, en su canción homónima de 2017, la coreógrafa y rapera de raíces cubanas Lady Cultura, o Cultura a secas, le tira varios piropos a su chonga de turno. Le dice: “Ven acá, te ves bonita / Tu boca se ve tan rica / Quiero hacerlo en esta cita”.

Todo esto en una intro cantada, poniéndose ya bien hot cuando empieza a rapear. Denle play y verán.

Como podemos leer en la bio de su Instagram, su trabajo central es ser la coreógrafa del mega dúo reguetonero puertorriqueño Wisin y Yandel. Según declara en su propia web también bailó como performer masculino y/o género neutro en el tour “Dangerous Woman” de Ariana Grande, espectáculo en el cual era la única mujer del plantel coreográfico y del cual fue desplazada luego de una ambigua polémica. Cultura publicó una historia de Instagram en la cual se refería a un compañero de elenco amorosamente como “nigga” a lo cual la Grande, en un gesto quizás un poco pasado de corrección política, respondió desplazando a esta gran bailarina de su compañía. Elegantemente la rapera pidió disculpas, cerró su cuenta de Twitter e Instagram y a otra cosa mariposa. Según argumentó, ese apelativo era moneda corriente entre los bailarines de la compañía y siendo latinos podemos comprender que no hubiera maldad en esa forma de llamar a su compañerx.

En su último single, cuyo sello Okgrl etiqueta acertadamente bajo el género “Afro trap”: “No tengo más”, nuestra amiga se despacha con un rapeo incorrecto y descontrolado que fluye naturalmente de inglés a español todo el tiempo, llegando a tirar en un momento: “Yo soy la jefa, la doña, the queen, yo soy la única puta aquí, cojones grandotes no jodes un ching, si me ves en el club, quédate allí.” Refiriéndose a ella mismx en masculino y en femenino, también fluidamente, en este himno al amor libre.

Buceando un poco más en su Instagram, vemos que estuvo por 24 horas en Buenos Aires hace menos de un mes para el “ReggaetonWknd”, se la ve posando feliz con el Congreso de fondo. Yendo al Instagram del evento podemos ver un video en el que baila con una destreza asombrosa haciendo esos efectos de “cámara lenta en la vida real” tan característicos del género que la convoca. Su conflicto con la Grande parece ya haber quedado definitivamente atrás y se la nota con una energía renovada.

Volviendo al plano musical, según su perfil de Spotify, se encuentra trabajando en su primer EP junto a Santell y Picard Brothers, del cual “No tengo más” sería su primer single. Si esa línea entre Afro y dance plástico va a ser la que piensan seguir, estaremos bien atentos desde aquí.