El Senado convirtió en ley el proyecto que elimina la obligación de la empresa Papel Prensa –que comparten los diarios Clarín y La Nación con el Estado– de comercializar el papel para diarios a un precio único y público, con 45 votos a favor que aportaron Cambiemos y la mayoría del peronismo federal, 16 en contra que encabezó el FpV-PJ y 3 abstenciones entre los federales. En 20 días, la iniciativa que presentaron el diputado federal Diego Bossio y su par del Frente Renovador, Marco Lavagna, que desregula la venta y producción del papel para diarios atravesó sin dilaciones las dos Cámaras con respaldo oficialista.

“En medio de una economía devastada y sin que ninguna de la muchas propuestas opositoras surgidas desde diferentes ópticas un buscan modificar esta realidad sean tratado, el Senado está discutiendo el precio papel de diario”, lo que devela “dónde está el poder en Argentina; un poder que se conecta con todas estas bancas de diferente manera pidiendo que acompañen la ley”, dijo la senadora Cristina Kirchner para oponerse a la ley.

Quienes respaldaron la ley, salieron a cruzar a la ex presidenta. “No hay ninguna conspiración en marcha: simplemente hay un proyecto que se adecua a los tiempos de un capitalismo moderno, no de una economía cerrada que no permita posibilidades de crecimiento”, dijo el jefe del interbloque del peronismo federal, Miguel Pichetto. “La desregulación de la importación del papel alienta el esquema de competencia y mejora de precios”, se justificó.

El radical formoseño Luis Naidenoff asoció el planteo de la ex presidenta “al relato” kirchnerista y recordó que “el gobierno anterior intentó un blindaje mediático” a través de lo que invertía el Estado en materia de publicidad en medios. Luego justificó su respaldo al proyecto con un estudio sobre la reducción de la influencia de los medios gráficos sobre la población, realizado por la Universidad de San Andrés, la institución privada que articula con Clarín la maestría en periodismo.

“Con esta ley estaríamos fomentando una democracia tutelada, tutelada por los grandes medios de comunicación que vuelven a tener una posición dominante en torno a la desregulación del precio del papel utilizado en la prensa en Argentina”, advirtió la santafesina María de los Angeles Sacnun (FpV-PJ). Para el peronista salteño Juan Carlos Romero (cuya familia es propietaria del diario El Tribuno), se sorprendió por la rapidez del tratamiento de un proyecto que “tiene como finalidad perjudicar o beneficiar a alguien”, para luego cuestionar cómo la medida perjudica a los medios del interior.

Con esos mismos cuestionamientos, varios federales no se encolumnaron con la postura de Pichetto: los pampeanos Daniel Lovera y Norma Durango votaron en contra, mientras que los chubutenses Mario Pais y Alfredo Luenzo, y la catamarqueña Inés Blas se abstuvieron. También votaron en contra la puntana María Catalfamo; la misionera Magdalena Solari Quintana; el porteño Fernando “Pino” Solanas; la rionegrina Magdalena Odarda.