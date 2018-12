La Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés del 2,25 al 2,50 por ciento. El presidente del Banco Central norteamericano no le dio el gusto a Donald Trump, quien pidió no subirla. Pero cedió para los próximos meses. El titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció que en 2019 los aumentos de la tasa ocurrirán en dos oportunidades en lugar de las tres que había en carpeta. El aumento sería uno solo para 2020. La política monetaria contractiva, según el jefe de la Reserva Federal, está llegando a su fin. Esto podría generar un respiro para los países emergentes. En el último semestre las economías en desarrollo aceleraron la salida de capitales por el incremento de las tasas en Estados Unidos.

El mercado financiero internacional no reaccionó con optimismo a los anuncios. Las bolsas norteamericanas venían subiendo hasta la conferencia de la Reserva Federal. La reacción, tras las declaraciones del titular de la Reserva Federal, fue la venta de acciones y la compra de bonos del Tesoro a 10 años. El Nasdaq marcó un retroceso del 2,2 por ciento, mientras que el S&P lo hizo al 1,5 por ciento y el Dow Jones al 1,4 por ciento. El mercado bursátil norteamericano hace meses que no consigue estabilizarse y reina la especulación sobre cómo evolucionarán las acciones. La incertidumbre no es sólo por el impacto de la tasa de interés sino que preocupa el desarrollo de la guerra comercial con China y la situación de los bancos en Europa.

La Argentina se encuentra muy expuesta a lo que ocurre en las finanzas internacionales y los operadores del mercado local esperaron ansiosos el anuncio de Powell. La conclusión de la jornada se vivió con claroscuros. Los analistas aseguraron que la decisión de la Reserva Federal de moderar las subas de las tasas de interés ofrece algo de aire fresco para un 2019 que no será fácil por factores internos. La dolarización es una tendencia de los años electorales, al igual que el aumento de la especulación con los precios de las acciones y los bonos. El riesgo país anotó ayer un leve retroceso de 5 puntos y cerró en 782 unidades. Estas cifras siguen siendo las más elevadas en tres años y ubican al país entre los tres con más riesgo financiero de la región.

Las acciones argentinas en Nueva York tuvieron una mala performance. El Banco Supervielle marcó un retroceso del 1,9 por ciento, al tiempo que Telecom anotó una caída de 3,9 por ciento y Tenaris, del 2,5 por ciento. Esta última empresa enfrenta fuertes problemas judiciales en las cortes norteamericanas por la causa de los cuadernos. Se suma el precio del petróleo por debajo de los 50 dólares, lo cual afecta los negocios de la firma a cargo de Paolo Rocca. YPF fue otra de las firmas con una importante baja en las últimas jornadas. La caída de ayer fue de 1,9 por ciento y ya cotiza a 13,1 dólares. Se trata de uno de los niveles más bajos desde la nacionalización en 2012.

El dólar volvió a subir 13 centavos y se ubicó en 39,33 pesos. Se trata del máximo de las últimas tres semanas. En el mercado mayorista cerró en 38,37 pesos, al aumentar 11 centavos. El volumen operado fue de 501,9 millones de dólares. El Central terminó ayer de pagar las deudas de Lebac. Le restaban desembolsar 68 mil millones de pesos, con lo que dio por finalizado su programa de cancelación de las letras antes de fin de año. Los pasivos monetarios ahora se acumulan con otro instrumento: las Leliq. Estas letras son a corto plazo (una semana) pero sólo pueden comprarlas los bancos.

El Central adjudicó ayer 207 mil millones de pesos en Leliq y absorbió de circulación 48 mil millones de pesos. Se suman a los 19 mil millones de pesos que se absorbieron el miércoles. Las tasas de interés promedio se ubicaron en 59,45 por ciento, cifra casi idéntica respecto del día previo, cuando había sido de 59,44 por ciento. Las tasas de interés siguen cerca del 60 por ciento y acumulan nuevos desequilibrios para la economía. Los pasivos en Leliq ya superan los 700 mil millones de pesos. Esta deuda implica el pago de unos 34 mil millones de pesos mensuales en intereses, monto que equivale a más de 900 millones de dólares mensuales. Las reservas internacionales terminaron en 58.707 millones de dólares, con un alza de 65 millones. En los próximos días las divisas de la autoridad monetaria recibirán un nuevo refuerzo del FMI por 7600 millones de dólares.