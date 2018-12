Cines

5TA A FONDO

Con Franck Gastambide y Malik Bentalha. Dir: Franck Gastambide. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 12.40, 17.55, 23.10 hs.

Village: Cas: 17.30, 22.30 hs; tras sáb, 00.45 hs.

ALGO CELOSA

Con Karin Viard y Dara Tombroff. Dir: David y Stéphane Foenkinos. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.05, 17.25, 19.40, 21.50 hs.

Hoyts: Sub: 15.25, 20.25 hs.

ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

Con Eddie Redmayne y Johnny Deep. Dir: David Yates. SAM 13 años.

Hoyts: 2D Cas: 13.50, 16.45 hs.

Showcase: 2D Cas: 13.55, 16.40, *17.00 hs. 2D Sub: 19.25, *19.45, 22.15, *22.30 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs. (*Sólo mie 26)

Village: 2D Cas: 13.30, 16.20, 19.20, 22.20 hs; tras sáb, 01.15 hs.

AQUAMAN

Con Jason Momoa y Amber Heard. Dir: James Wan. SAM 13 años.

Hoyts: DBOX XD 3D Cas: 13.30, 16.30 hs. DBOX XD 3D Sub: 19.30, 22.30 hs. 3D Cas: 14.00, 20.00, 23.00 hs. 3D Sub: 17.00 hs. DBOX Cas: 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 hs; tras sáb, 01.00 hs. 2D Sub: 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 hs; tras sáb, 00.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.05, 17.00, 21.30 hs; tras vie y sáb, 00.20 hs. 3D Sub: 19.50, 22.40, *22.50 hs. (*Sólo mie 26) 2D Cas: 12.35, 13.05, 15.50, 16.15, 18.40, 19.05, *21.30, 21.55 hs; tras vie y sáb, 00.45 hs. (*Sólo mie 26) 2D Sub: 13.35, 16.35, 19.30, 22.20 hs; tras vie y sáb, 01.15 hs.

Village: 4D Cas: *15.15, *18.30 hs. (*Función Cancelada mie 26) 4D Sub: *21.30 hs; sólo tras sáb, 00.30 hs. (*Función Cancelada mie 26) 3D Cas: 14.00, *16.00, 17.00, *19.00, 20.00, *22.00 hs; tras sáb, 01.00 hs. (*Función cancelada mie 26) 3D Sub: 23.00 hs. 2D Cas: 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00, 22.30, *23.15 hs; tras sáb, 00.05 hs. (*Función cancelada mie 26) 2D Sub: tras sáb, 01.30 hs.

BOHEMIAN RHAPSODY

Con Rami Malek y Joseph Mazzello. Dir: Bryan Singer. SAM 13 años.

Cines del Centro: 14.50, 19.30 hs.

Hoyts: Sub: 15.00 hs.

Showcase: Sub: 13.25, 16.10, 19.00, 19.20, 21.45, 22.05 hs; tras vie y sáb, 00.30, 00.50 hs.

Village: Sub: 15.30, 18.30, 21.30 hs; tras sáb, 00.30 hs.

BOHEMIAN RHAPSODY (SING ALONG)

Con Rami Malek y Joseph Mazzello. Dir: Bryan Singer. SAM 13 años.

Hoyts: Sub: 20.20 hs.

BUMBLEBEE (PRE ESTRENO)

Con Hailee Steinfeld y Justin Theroux. Dir: Travis Knight.

Hoyts: Sólo Mie 26. DBOX XD 3D Cas: 13.00, 16.00, 19.00. 22.00 hs. 3D Cas: 12.30, 15.50 hs. 2D Cas: 13.30, 16.30, 20.30, 23.00 hs. 2D Sub: 19.30, 22.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 13.00, 15.25, 17.50, 20.15 hs. 2D Sub: 22.40 hs. 2D Cas: 12.20, 14.45, 17.10, 19.35, 22.00 hs. 2D Sub: 12.40, 15.05, 17.30, 19.55, 22.20 hs.

Village: *4D Cas: 20.00 hs. *4D Sub: 22.30 hs. 3D Cas: 17.00, 19.30, 22.00 hs. *2D Cas: 16.00, 18.30 hs. *2D Sub: 21.00, 23.30 hs.

CADÁVER

Con Stana Katic y Shay Mitchell. Dir: Diederik Van Rooijen.

Hoyts: Sub: 22.20 hs.

Showcase: Cas: 13.55, 17.45 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs. Sub: 12.00, 15.50, 19.40, 20.20, 21.35, 22.25 hs. (*Sólo mie 26)

Village: Cas: 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 hs; tras sáb, 00.30 hs.

COLETTE: LIBERACIÓN Y DESEO

Con Keira Knightley y Dominic West. Dir: Wash Westmoreland. SAM 13 años.

Cines del Centro: 17.20, 22.00 hs.

EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS

Con Keira Knightley y Mackenzie Foy. Dir: Lasse Hallstrom. ATP

Showcase: Cas: 12.00, *12.05, 14.10, *14.15, 16.20, *16.50 hs. (*Sólo mie 26)

EL GRINCH

Animación. Dir: Ron Howard. ATP.

Hoyts: 3D Cas: 13.40, 16.10 hs. 2D Cas: 13.10, 15.40, 18.00, 20.10 hs.

Showcase: 2D Cas: 12.00, 14.00, 16.05, 18.05, 20.05, 22.05 hs; tras vie y sáb, 00.20 hs.

Village: 2D Cas: 13.30, 15.30, *16.30, 17.45, *18.45, 19.45, *21.00 hs. (*Función cancelada mie 26)

FAMILIA AL INSTANTE

Con Mark Wahlberg y Rose Byrne. Dir: Sean Anders. SAM 13 años.

Showcase: Cas: *12.00, 14.25, *14.30, 20.20 hs. (*Sólo mie 26)

Sub: 22.50 hs; tras vie y sáb, 01.20 hs.

Village: Cas: 20.30 hs.

HABÍA UNA VEZ UN DEADPOOL

Con Ryan Reynolds y Josh Brolin. Dir: David Leitch. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 12.50, 17.50 hs; tras sáb, 00.40 hs. Sub: 22.50 hs.

Showcase: Cas: 12.15, 14.45, 17.15 hs. Sub: 20.00, 22.30 hs; tras vie y sáb, 01.05 hs.

Village: Cas: 20.00, 22.00 hs; tras sáb, 00.45 hs.

LA SIRENA

Con Viktoriya Agalakova y Igor Khripunov. Dir: Svyatoslav Podgaevskiy. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 18.20, 22.40 hs; tras sáb, 00.50 hs. Sub: 20.30 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 16.00 hs. Sub: 14.00, 18.00, 20.00, 22.00, *22.05 hs; tras vie y sáb, 00.15 hs. (*Sólo mie 26)

Village: Cas: 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 hs. Sub: sólo tras sáb, 01.30 hs.

LINO, UNA AVENTURA DE SIETE VIDAS

Animación. Dir: Rafael Ribas. ATP.

Showcase: Cas: 12.00, 14.05, *14.10, 16.10, *16.20, 18.15 hs. (*Sólo mie 26)

Village: Cas: 13.30, 15.30 hs.

MATAR O MORIR

Con Jennifer Garner y Tyson Ritter. Dir: Pierre Morel. SAM 16 años c/res.

Village: Cas: 23.00 hs; tras sáb, 01.15 hs.

MY HERO ACADEMIA

Animé. Dir: Kenji Nagasaki. SAM 13 años.

Village: Sub: sólo mañana y dom 23, 14.30 hs.

NO TE PREOCUPES, NO IRÁ LEJOS

Con Joaquin Phoenix y Rooney Mara. Dir: Gus Van Sant. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.00, 17.10, 19.20, 21.45 hs.

Hoyts: Sub: 20.15, 23.00 hs.

Showcase: Sub: 12.05, 14.35, 17.05, 19.40, 22.10 hs; tras vie y sáb, 00.35 hs.

ROMA

Con Yalitza Aparicio y Marina de Tavira. Dir: Alfonso Cuarón. SAM 13 años.

Cines del Centro: 14.45, 17.15, 19.45, 22.15 hs.

ROBIN HOOD

Con Taron Egerton y Jamie Foxx. Dir: Otto Bathurst. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 12.00, 16.55 hs. Sub: 19.20, *20.05, 21.45, *22.30 hs; tras vie y sáb, 00.10 hs. (*Sólo mie 26)

TODO EL AÑO ES NAVIDAD

Documental. Dir: Néstor Frenkel. ATP.

El Cairo: Vie 21, 18 hs; mañana, 20.30 hs.

VERGARA

Con Jorge Sesan y Maria Celia Ferrero. Dir: Sergio Mazza. SAM 13 años.

Village: Cas: 15.00, 16.45, 18.45 hs.

¿Dónde están?

CINE ARTEON

Sarmiento 778, Gal. El Patio, PA.

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1.

C. C. CINE LUMIÈRE

Vélez Sarsfield 1027.

EL CAIRO CINE PÚBLICO

Santa Fe 1120.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Av. San Martín 993

(Cerrado por obras hasta el 3/01)

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856.

Música

DOWNTOWN

Urquiza 1285.

Armus. Live show. Mañana, 23 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Güemes.

Guasones. Festejando su 25º Aniversario. Mañana, 22 hs.

METROPOLITANO

Junin 501.

Slash. El legendario guitarrista de Guns N´ Roses llega a Rosario junto a Myles Kennedy & The Conspirators. Mie 15 may, 19 hs.

Vta online: www.turboentrada.com

MONO CLUB DE MÚSICA

Santiago y Santa Fe.

Humo del Cairo. Con Escéptica como banda invitada. Hoy, 21 hs.

THE WALL

Buenos Aires 912.

La Fakin Yet. Junto a Pura Spuma y Las Crudas. Hoy, 22 hs.

VORTERIX ROSARIO

Salta 3519.

Fiesta Ricotera & Fundamentalista. Tarea fina junto a Walter Sidotti y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado e invitados. Vie 28, 23 hs.

Los Vándalos. Despiden el año junto a Alegoría. Hoy, 21.30 hs.

Sin Ley. Junto a Komplejo Vitamínico y Muerto En Pogo. Sáb 29, 21 hs.

Teatros

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Diario la Capital 1750.

Ópera I Pagliacci. Una de las diez óperas más interpretadas a nivel mundial. Ent lib y grat. Mañana, 21 hs.

C.C. ATLAS

Mitre 645.

Travis, ¡No¡. Hoy, 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Casciari a la carta. Espectadores eligen los cuentos. Jue 7 feb, 21 hs.

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991.

Cirujas. Con Yamil Barbero y Gianina Rodríguez. Texto: Aldo El-Jatib. Dir: María de los Ángeles Oliver. Hoy, 21 hs.

La Noche del Dragón. Dramaturgia y Dir: Aldo El-Jatib. Vie 18 ene, 21 hs.

Un guapo del 900. Con José María Ochoa y Marcelo Debailleux. Adaptación: Aldo El-Jatib. Dir: María de los Ángeles Oliver. Mañana, 21 hs.

Para Pibes y Pibas

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $ 30.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848

Mar a vie de 9 a 17hs. Sáb, dom y fer de 10 a 18 hs. Ent gral $ 30.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 4496510.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $ 30.