En medio del escándalo por las denuncias de violación y acoso sexual que se hicieron públicas en los últimos días, Juan Darthes abandonó el país desde el aeropuerto de Rosario para buscar refugio en el exterior. Según los testigos, el actor abordó un vuelo de Latam hasta San Pablo, Brasil, junto a sus hijos y otra persona más. Las fotos del actor sonriente en el aeropuerto de Rosario circularon rápidamente en las redes sociales. Las primeras las dio a conocer el programan Buenos Días América, que confirmó la noticia.

Sabrina Cartabia, la abogada de la actriz Thelma Fardin, afirmó ayer que Brasil no tiene tratados de extradición, tras el viaje del acusado a ese país, donde nació, y dijo esperar que la acción no sea “una estrategia dilatoria” para la investigación. Brasil “no extradita a sus connacionales”, señaló Cartabia en una conferencia de prensa celebrada en el CELS, en la que insistió que la investigación “va a seguir” a pesar de que “cambió el escenario” con la salida de Argentina de Darthes, y no desestimó que “en todo caso el juicio se realizará allí”, en Brasil.

“Este hecho (el viaje) puede representar algún tipo de obstáculo para la justicia en el caso de Thelma”, aseguró Cartabia, aunque dijo esperar que el acusado “cumpla su palabra” y que no se trate “de una estrategia dilatoria”. La letrada insistió en que Darthes no tiene ninguna acusación en la Argentina y por lo tanto no cometió ninguna ilegalidad al salir del país. Cuando se le preguntó si la sorprendió el viaje del actor, respondió que era una de las posibilidades que estaban considerando.

El actor partió esta mañana junto a sus dos hijos desde el aeropuerto de Rosario hasta San Pablo en un vuelo de Latam. La reacción de los pasajeros que lo vieron allí osciló entre quienes le echaban en cara la denuncia de Fardin y quienes lo respaldaban tomándose fotos con él, que luego aparecieron en redes sociales.

Darthés fue denunciado públicamente hace nueve días por Fardin, quien lo acusó de haberla violado cuando tenía 16 años, y él 45, durante una gira de la exitosa telenovela Patito Feo por Nicaragua. La actriz realizó hace unos quince días también la denuncia en Managua, donde tramita una causa judicial.

Al respecto, Cartabia explicó: “Hoy (por ayer) empezó la feria judicial en Nicaragua, que se extiende hasta el 7 de enero. Los casos de violencia de género son siempre muy difíciles para las mujeres, y éste es un caso especialmente complejo porque rige el principio de territorialidad, por lo tanto hay que juzgarlo en Nicaragua. Pero eso puede cambiar, si así lo establece la justicia. Nuestra intención es producir la mayor cantidad posible de la prueba testimonial acá, en el país, porque resulta más económico. Thelma no dispone de muchos medios, pudo viajar por el apoyo económico de sus compañeras. Entonces, es muy difícil si tiene que ir para allá, pagar alojamiento, conseguir representación legal”.

También se le preguntó a la abogada sobre lo ocurrido con el embajador argentino en Nicaragua, Marcelo Valle Fonrouge, pero se negó a especular “porque no tengo ninguna información al respecto”. Dos días después de que se hiciera pública la denuncia de Fardin, el embajador había asegurado que la causa se tramitaría en la Argentina. Cartabia aseguró, en ese momento, que a ella ésa le parecía una posibilidad remotísima. “Nunca hablamos con el embajador. Sí hemos estado en la Cancillería y tenemos ese canal abierto. También quedamos en una reunión próxima con abogados del INAM (Instituto Nacional de la Mujer)”, insistió Cartabia. “Estamos en diálogo con la UFEM para articular el trabajo en conjunto con la unidad Especializada en Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua.”

Antes de hacerse público el testimonio de Fardin, otras actrices habían denunciado a Darthes por acoso, como Calu Rivero, Ana Coacci y Natalia Juncos. Muchas de esas denuncias, como suele ocurrir con las víctimas de violencia de género, fueron desestimadas por referentes del mundo del espectáculo. La abogada que lleva adelante una de esas causas, Raquel Hermida Leyenda, consideró que su salida al país “fue de manual”, aunque aclaró que “sólo es un obstáculo en el camino” porque si bien es cierto que el país tiene antecedentes de no haber dictado extradiciones, también suscribió convenios internacionales de protección de la mujer que podrían convalidar su traslado a Nicaragua. “Lo van a extraditar en algún momento y además él no va a quedarse tan tranquilo en Brasil”, evaluó Hermida, quien adelantó que se reunirá lo antes posible con la abogada de Thelma Fardin para proponerle viajar juntas a Nicaragua y radicar el requerimiento judicial.

Darthes, denunciado por violación y acoso sexual, se refugió esta mañana en Brasil, su país natal. Hermida, especialista en casos de violencia de género, patrocina la tercera presentación judicial en su contra, que todavía no se hizo efectiva porque esperan el aval del equipo psicológico y psiquiátrico que acompaña a la víctima. La joven, que tenía 18 años al momento de ser abusada, era parte del staff técnico de una productora.

Hermida contó que, al enterarse de la decisión de Darthes, dudó en presentar con urgencia la denuncia, pero que finalmente desistió porque eso no hubiese impedido su viaje al exterior. “Es de manual lo que hizo, es el primer consejo que se le da a alguien que está con dos denuncias en trámite y aparte una en Nicaragua”, aseguró la abogada y destacó que su viaje “es la crónica de algo anunciado”.

Ante los rumores de que Darthes había viajado allí para intentar esquivar la extradición, Hermida contó: “Han firmado convenios internacionales de protección de la mujer con lo cual no es tan simple. Lo van a extraditar en algún momento y además él no va a quedarse tan tranquilo en Brasil”.