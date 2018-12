Alumnos, familiares y docentes de las 14 escuelas comerciales nocturnas clausuradas por resolución de la ministra porteña de Educación, Soledad Acuña, se movilizaron desde Callao y Corrientes hasta el Obelisco para exigir que se dé marcha atrás con la decisión del gobierno de la Ciudad. Desde el gremio Ademys advirtieron además que la cartera de Educación envió a concurso los cargos de los docentes que cubrían las horas en las escuelas clausuradas, violando el Estatuto Docente. Desde la oposición adelantaron que solicitarán una sesión especial para el jueves 27 con el objetivo de rechazar la resolución de la ministra Acuña.

"No al ajuste en la educación y la salud", rezaba la bandera que encabezó la movilización desde Callao hasta el Obelisco, donde alumnos y docentes se encontraron con los enfermeros y enfermeras, que desde hace semanas protestan por la decisión del gobierno porteño de mantenerlos como empleos administrativos, desprestigiando la atención en salud y la formación universitaria. "No a la reforma educativa", "No a la Unicaba", eran otras de las consignas de la marcha, que marcaban el rechazo de los estudiantes y gremios docentes a la política de educación aplicada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

El cierre de escuelas nocturnas y cursos por simple resolución generó una reacción inmediata por parte de los gremios, que ayer se movilizaron al Ministerio de Educación y advirtieron que de no modificarse la decisión no comenzará el ciclo lectivo 2019. Sin embargo, Acuña defendió esta mañana su decisión y argumentó que se trata de establecimientos con baja matrícula y baja tasa de egresos. La ministra mantuvo un fuerte cruce radial con el periodista Nelson Castro, ante quien admitió que nunca estuvo frente a un aula.

Desde los bloques de la oposición de la Legislatura —donde el PRO y la Coalición Cívica tienen mayoría absoluta— adelantaron que solicitarán una sesión especial el próximo jueves para tratar el rechazo a la resolución 4055-2018. "Esperamos que el PRO y la Coalición Civica de Carrió no estén ya de vacaciones como Macri y vayan a debatir", señaló la legisladora por el FIT, Myriam Bregman.

En tanto, desde Ademys se presentó un recurso administrativo de planteo de nulidad absoluta de la resolución y convocó a los docentes de las escuelas cerradas por la ministra Acuña a elevarlo particularmente ante las autoridades de cada establecimiento. La presentación del gremio docente es para rechazar "el intento del ministerio de mandar a acto público todas las horas y cargos de las escuelas nocturnas afectadas por la resolución", ya que deja a los docentes afectados "en la más absoluta incertidumbre sobre su futuro laboral, violando el Estatuto del Docente y la Ley de Procedimientos Administrativos".

La primera reacción contra la resolución de Acuña fue la nutrida movilización protagonizada ayer por la mayoría de los gremios docentes porteños hacia el edificio del Ministerio de Educación. "Si la ministra no deroga la resolución que cierra las escuelas nocturnas, la semana que viene habrá paro educativo y movilización y no comenzará el ciclo lectivo 2019", adelantó el titular de UTE, Eduardo López.