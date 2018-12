Hollywood reaccionó de forma negativa al video de Kevin Spacey en el que el actor dio al cara por primera vez en más de un año desde las denuncias de abuso en su contra. La actriz Alyssa Milano, una de las caras de la campaña #MeToo, definió el video como “espeluznante”, mientras que el actor y director Jon Favreau se preguntó si el protagonista de Belleza Americana es asesorado por el presidente Donald Trump.

“Vean el espeluznante video que subió el Sr. Spacey luego de que se conociera la noticia”, tuiteó Milano con un link en el que se ve a Spacey caracterizado como Frak Underwood su personaje de House of Cards. El actor, de 59 años, fue apartado de la exitosa serie de Netflix por las denuncias en su contra, y el video, que subió a su canal de YouTube, fue difundido cuando se habla una acusación formal contra el ganador de dos Oscars el próximo 7 de enero. Milano, famosa por las series Charmed y Who´s the boss?, se convirtió en uno de los rostros de #MeToo tras las denuncias contra Harvey Weinstein y contó haber sufrido dos abusos, uno de ellos en la adolescencia.

Horas antes que el video viera la luz, se supo que un fiscal de Nantucket, Massachusetts, prepara una denuncia contra Spacey por violación por un caso que habría ocurrido en julio de 2016. La víctima sería un joven de 18 años; su madre, la periodista Heather Unruh, dice que Spacey emborrachó al menor y comenzó a tocarle los genitales. “Déjenme ser Frank”, fue la respuesta de Spacey en el video grabado en una sola toma. “Sé qué es lo que quieres”, afirma. “Si no pagué por las cosas que ambos sabemos que hice, ciertamente no voy a pagar por las que no hice. No hemos terminado, no importa lo que digan los demás. Y además sé lo que quieren. Quieren que vuelva”, agregó en otro pasaje de los tres minutos del video.

El mensaje sirvió en forma elíptica para enviar un mensaje a los fanáticos de House of Cards, desilusionados por la salida del personaje de Underwood, y también para responder a las acusaciones en su contra. “¿Kevin Spacey está usando el equipo de abogados de Donald Trump?”, bromeó a su vez Favreau, en alusión a los tropezones jurídicos del presidente.

Mientras tanto, el guionista y productor Craig Mazin dijo: “El único aspecto positivo del video de Kevin Spacey es que todos podemos señalarlo y decir 'eso es lo que pasa cuando no tenés un guionista'”.