El cardenal australiano George Pell, número tres del Vaticano, fue declarado culpable de abusos sexuales a dos menores. Se trata así del mayor dignatario de la Iglesia católica declarado culpable de pederastia tras un juicio llevado a cabo en Australia en diciembre, pero recién dado a conocer ayer. El papa Francisco ya confirmó la prohibición del religioso –responsable de las finanzas del Vaticano– del ejercicio sacerdotal y el contacto con menores de edad.

Pell, el religioso de más alto rango de la Iglesia católica australiana, violó a un niño de un coro de 13 años en la década del noventa después de oficiar una misa y abusó sexualmente a otro de la misma edad en el prestigioso colegio St. Kevin’s, en Melbourne. Por el momento, Pell se encuentra en libertad condicional pero podría ser puesto bajo arresto hoy. El religioso se enfrenta a unos 10 años de cárcel en una condena que se espera que el tribunal anuncie durante la primera mitad de marzo.

Tras el veredicto, una de las dos víctimas pidió a través de un comunicado que se mantenga en secreto su identidad al asegurar que no es un portavoz de las víctimas de pederastia, solo un trabajador común y corriente que mantiene y protege a su familia lo mejor posible. “Necesito espacio y tiempo para soportar el proceso judicial en marcha”, dijo la víctima en el documento divulgado por su abogado. “Como muchos sobrevivientes, he experimentado vergüenza, soledad, depresión y dificultades. Como a muchos sobrevivientes, me llevó años comprender el impacto que tuvo en mi vida”, agregó. La otra víctima, monaguillo al momento de ocurridos los hechos, murió en 2014.

La decisión de condenar a Pell había sido tomada por el tribunal de Melbourne el 11 de diciembre pasado. Pero la corte adoptó entonces una orden de supresión, que prohibía a los medios cualquier mención a este caso, so pena de actuaciones judiciales. Este silencio obligado se impuso con el objetivo de proteger al jurado de un segundo juicio en el que el cardenal Pell debía ser juzgado por otros presuntos delitos. Pero la acusación decidió renunciar a este segundo proceso, lo que condujo al levantamiento, ayer, del silencio mediático sobre el primer caso y a autorizar a los medios a anunciar el veredicto de culpabilidad.

Al hacerse pública la decisión de la justicia, el Vaticano confirmó la prohibición al cardenal del ejercicio público del ministerio sacerdotal y el contacto, en cualquier modo y forma, con menores de edad. “Para garantizar el curso de la Justicia, el Papa ha confirmado las medidas cautelares ya dispuestas al cardenal Pell desde que regresó a Australia, o sea que en espera de que se confirmen definitivamente los hechos, a Pell se le prohíbe de manera cautelar el ejercicio público del ministerio sacerdotal y como norma el contacto en cualquier modo y forma con menores de edad”, leyó el portavoz del Vaticano, Alessandro Gisotti.

En el comunicado oficial, el Vaticano dice unirse al respeto hacia las autoridades judiciales australianas declarado ayer por el presidente de la Conferencia de Obispos de Australia. “En nombre de este respeto, ahora esperamos el resultado del proceso de apelación, recordando que el cardenal Pell ha reiterado su inocencia y tiene el derecho de defenderse hasta el último grado. Esperando el juicio final, -continúa la declaración- nos unimos a los obispos australianos para orar por todas las víctimas de abusos, reafirmando nuestro compromiso de hacer todo lo posible para que la Iglesia sea un hogar seguro para todos, especialmente para los niños y más vulnerables”, se lee en la nota.

La publicidad de la sentencia tiene lugar días después de la cumbre vaticana para abordar la pederastia en la Iglesia. El papa Francisco ofreció el domingo ocho pautas para erradicar lo que calificó como la monstruosidad de los abusos a menores, pero la falta de medidas concretas decepcionó a las víctimas. Los críticos, además, consideran que la institución aborda con demasiada lentitud un problema global y que se remonta, como mínimo, décadas atrás.

Días después de la condena de Pell en secreto, la Iglesia anunció que había sido retirado del grupo de cardenales que componen el gabinete del Papa y sus consejeros más cercanos. Pero sobre el papel sigue apareciendo a la cabeza de la Secretaría de Economía de la Santa Sede, es decir, número tres del Vaticano después del Papa y del Secretario de Estado. No obstante, el Papa le otorgó una licencia en junio de 2017 para defenderse desde las acusaciones y desde entonces Pell no ha cumplido con las responsabilidades de su cargo.

El australiano fue designado obispo auxiliar de Melbourne en 1987, arzobispo en esta misma ciudad en 1996 y arzobispo de Sydney en 2001. En 2014 fue elegido prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede, un nuevo puesto creado por Francisco para atajar los escándalos en torno a las finanzas del Vaticano.

La Policía australiana presentó cargos el 29 junio de 2017 por pederastia en el tribunal contra el cardenal, que ese mismo día pidió la excedencia en el Vaticano para demostrar su inocencia. De momento, ha sido declarado culpable en un primer juicio, mientras que un segundo, por supuestos abusos cometidos en las década de 1970 en Ballarat, fue sobreseído por falta de pruebas.

El caso de Pell ha causado conmoción en Australia, donde en el pasado fue elogiado por un ex primer ministro y lidera a las voces conservadora en cuestiones como el matrimonio homosexual y el cambio climático. El religioso ha mostrado abiertamente su oposición a la ordenación de mujeres, al divorcio y al aborto. Además, al menos en una ocasión rechazó dar la comunión a homosexuales durante una misa. Antes de Pell, el caso de mayor rango de abusos sexuales en la Iglesia en Australia fue el de Phillip Wilson, exarzobispo de Adelaida, condenado el año pasado por encubrir crímenes de un cura pederasta en los años 1970. Su condena de prisión fue anulada en diciembre.