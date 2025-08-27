Un verdadero "géiser de gas" afloró este miércoles por la mañana en el barrio porteño de Palermo, donde el SAME debió desplegar un monumental operativo por una fuga registrada en la avenida Juan B. Justo, donde se rompió un caño durante las excavaciones que realizaba una empresa para reparar la traza del Metrobús.

Los bomberos recién pudieron contener la fuga luego de más de una hora y media de trabajo en la zona, aunque pasado el mediodía aún el pozo continuaba expulsando un gas que afectaba a toda la zona, que debió ser evacuada parcialmente. Además, se debió cortar parcialmente el servicio del tren San Martín.

El episodio ocurrió en las primeras horas de la mañnaa, frente al acceso al Sanatorio Los Arcos, y provocó una gran conmoción en el vecindario, que fue inmediatamente evacuado por la policía y el SAME, mientras el gas emergía del asfalto e invadía el ambiente, con fuerte olor y ruido.

Según fuentes policiales, el escape se registró en la avenida Juan B. Justo a la altura de la calle Paraguay, mientras se realizaban arreglos en el Metrobús.

De manera preventiva, personal de las Comisarías Vecinales 14 B y 14 A cortaron el tránsito a la espera de personal de Metrogas. A su vez, en el lugar trabajan Bomberos de la Ciudad.

Cómo controlaron el escape de gas

Según supo la 750, el escape de gas fue controlado cerca del mediodía, luego de una ohra y media de tensión en la zona. Sin embargo, las autoridades informaron que la rotura sigue expulsando gas.

Asimismo, el tren San Martín debió ser interrumpido, ya que los bomberos trabajaban sobre el terraplen de las vías.

En tanto, el shopping lindero ha sido evacuado parcialmente, como así también algunos comercios. El Sanatorio Los Arcos, por otra parte, no debió ser evacuado.

El origen del "géiser" de gas

Según las primeras versiones, el siniestro lo ocasionó un caño maestro de gas de una obra en construcción luego de ser roto por una excavadora. Tras el accidente, se procedió a tender una linea de 38 mm. en forma preventiva y a realizar un vallado perimetral.

Los bomberos evacuaron la zona por la alta presión de la fuga, mientras se realizaba una inspección en el interior Clínica Los Arcos, que se encuentra a pocos metros de la fuga.

"Mucha presión la que está saliendo, está trabajando bomberos de la Ciudad con varias líneas para tratar de disipar el olor que se percibe", contó Alberto Crescenti.



"Si se pone mucho más dificultoso, bomberos tomará otra medida de cortar el servicio para que pare en Palermo y no siga, pero hasta ahora está todo controlado", señaló Crescenti.

Informe: Emanuel Herrera, AM 750.