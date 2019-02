La empresa de delivery Pedidos Ya resolvió despedir a por lo menos 400 trabajadores, quienes como respuesta resolvieron concentrarse en forma pacífica frente a la sede logística de la empresa, en la calle Gurruchaga al 1700, en el barrio de Palermo. La mayoría de los despedidos no fueron notificados oficialmente sino que se enteraron al descubrir que estaba bloqueado el acceso a la plataforma que les asigna los pedidos y entregas. La empresa llamó a la policía para impedir que los trabajadores despedidos ocuparan la planta.

Al ver sus usuarios bloqueados, muchos de los empleados fueron hasta las oficinas donde les confirmaron el despido y les pidieron la devolución de la caja con el nombre de la marca que usan en las motos y bicicletas. A diferencia de los repartidores de las plataformas Glovo, Rappi y Uber, la mayoría de los trabajadores de Pedidos Ya estaban en relación de dependencia, por lo que deberían –como marca la ley– cobrar una indemnización, aunque todavía no hubo una comunicación formal en ese sentido por parte de la empresa.

“Repartidores de la aplicación se encontraron con que sus ID habían sido bloqueados. Algunos denuncian que ya recibieron telegramas de despidos sin causa mientras que otros se encuentran en estado de alerta”, informaron desde el sindicato que crearon los trabajadores de plataformas.

Debido a la falta de una notificación formal, las cifras de despidos se estimaban entre 400 y 450, en una empresa que en su mejor momento tenía un plantel de 1200 trabajadores. Casi todos los cesanteados se enteraron de manera accidental, al descubrir que tenían bloqueado el acceso a la aplicación que les avisa de las entregas a realizar. En los últimos meses, la empresa, con filiales en toda Latinoamérica venía incumpliendo el acuerdo entre Asimm, el sindicato que agrupa a motociclistas y mensajeros, y las cámaras del sector. Esto derivó en el congelamiento de los salarios, que seguían siendo los mismos de abril del año pasado. Fuentes sindicales señalaron que la firma ya había producido algunos despidos en Rosario que luego fueron dejados sin efecto.

Frente a la actual situación, fuentes empresarias señalaron que se hizo “una reorganización debido a la caída de las ventas en la unidad especializada en servicios de logística RepartosYa”. Reconocieron que esa decisión llevó “a la desvinculación de 401” empleados, cifras que fueron elevadas, por las fuentes sindicales, a 450 despidos.

“Hasta ahora la empresa ha dicho muy poco sobre lo que está pasando y no se sabe con certeza cuántos son los despedidos, ni si se van a pagar las indemnizaciones que corresponden”, dijo Maximiliano Arranz, secretario adjunto de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm). Arranz agregó que las autoridades locales de la empresa se encuentran en Colombia. “Lo que dicen sus voceros es que no saben nada de lo que está pasando, de manera que lo único concreto es que muchos empleados están virtualmente despedidos y que todavía no podemos tener una evaluación certera, pero son más de 400”.

En declaraciones a la prensa, en el lugar donde se concentraron, en la calle Gurruchaga, algunos de los trabajadores expresaron que el hecho de que estuvieran en blanco “nos daba la esperanza teniendo en cuenta lo que ocurre con otros trabajadores de delivery y mensajería, pero ahora estamos en una situación de total incertidumbre, incluyendo a los que no han recibido ninguna notificación de despido”.