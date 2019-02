Por goleada ganó la votación por el paro docente

Desde Santa Fe

El ciclo lectivo no empieza el miércoles que viene. La asamblea provincial de Amsafé rechazó ayer la propuesta del gobierno de Miguel Lifschitz por un resultado llamativo: 29.787 a 74. “Una votación muy mayoritaria por el no”, dijo la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, quien admitió que el ofrecimiento de “aumento cero” y “cláusula gatillo sujeta a la recaudación de la provincia”, como propuso el ministro de Economía Gonzalo Saglione, “es imposible de aceptar”. El malestar docente derivó en un “plan de lucha fuerte” que arranca con un paro de 48 horas el miércoles 6 y jueves 7 y la adhesión al paro internacional de mujeres el viernes 8. Y si el gobernador no mejora la oferta, un segundo paro de 48 horas el martes 12 y miércoles 13. Lo que significa que único día de clases será el lunes 11.

En las escuelas votaron 30.126 docentes. “Una participación muy importante que nos llega de orgullo y en sólo día”, aclaró el secretario adjunto de Amsafé y líder de la CTA Santa Fe, José Testoni. “El 99,9 por ciento de los votantes se pronunció no sólo por el rechazo de la propuesta, sino también por un plan de acción fuerte”. El resultado del escrutinio es el que dijo Alesso: 29.787 por el “No” y 74 por el “Sí”. “Un número muy mayoritario”.

En la asamblea de Amsafé, se analizó la “situación en la provincia”, lo que significó el rechazo de de la propuesta y un plan de lucha con paros de 48 horas en las dos primeras semanas de marzo, y la “situación nacional”. En el congreso de Ctera, que está convocado para mañana, Alesso y los congresales de Santa Fe llevan una moción en espejo: paro nacional el 6 y 7 y adhesión al paro internacional de mujeres el 8M.

Según Alesso, lo que sorprendió en la paritaria de Santa Fe es que el gobierno de Lifschitz “llegó al último día” de las negociaciones “sin una propuesta concreta” y “sin una grilla salarial”. “Nunca había ocurrido eso las paritarias”, ni en los tres años de Lifschitz ni en los gobiernos de Hermes Binner y Antonio Bonfatti.

Y sin mencionarlos, le respondió a los ministros del gabinete que defendieron el ofrecimiento oficial. “Hablan de la cláusula gatillo”. Pero lo que no dicen es que “está sujeta a la recaudación de la provincia (por el retoque de Saglione), con lo cual está claro que no es cláusula gatillo”, dijo Alesso. “El objetivo de una actualización automática de los salarios es que siga el índice de inflación. Pero si está sujeta a la recaudación, podría suceder que si los ingresos de la provincia se caen, por más que la inflación aumente, el salario no aumenta. Así de simple. Eso no es cláusula gatillo”, les reprochó.

Alesso insistió en lo que dijo el primer día de paritaria. “Los compañeros plantean un aumento” para arrancar el año “por un porcentaje que recupere lo que ya sufrieron con la inflación. Este es un año de tarifazos, se anuncian nuevos tarifazos, hay marchas de protesta en todo el país. En Santa Fe, ya hubo siete marchas multitudinarias, y hoy (por ayer) una en Rosario contra los despidos y los tarifazos. Y a esto se suma el incremento de la canasta alimentaria (que supera los 26.000 pesos) y del transporte”.