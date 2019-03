La cadena estadounidense AMC acaba de confirmar que está trabajando en otro spin-off, o derivado, de The Walking Dead. En el reporte presentado para sus inversionistas en Wall Street, la emisora reportó que otro programa basado en la novela gràfica creada por Robert Kirkman entró “en una fase de desarrollo activo”.

“De todas maneras, aún no estamos en una etapa en la que podamos anunciar los planes para su estreno”, señaló Ed Carroll, supervisor de operaciones de AMC, al sitio especializado Deadline. “Pero hemos empleado gente muy creativa que está empezando a tomar posibles líneas narrativas e historias, y nos sentimos muy satisfechos con respecto al desarrollo de esas series. Aún no podemos mencionar sociedades en términos de nuevos territorios o ‘ventanas’ auxiliares, más allá de que hay un saludable apetito por ellas. Hemos tenido muchas conversaciones con un montón de posibles participantes de este nuevo espacio”.

Tras la partida de Andrew Lincoln (Rick Grimes) y Lauren Cohan (Maggie Greene), The Walking Dead tocó su punto más bajo de rating. De todos modos, en este momento hay planes para lanzar una trilogía de películas protagonizadas por el personaje del sheriff; también acaba de confirmarse la quinta temporada de Fear the Walking Dead. Aunque se encuentra en sus niveles más bajos de audiencia, TWD sigue siendo el programa no deportivo más visto del cable, y tendrá una décima temporada.