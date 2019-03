Bienvenido al mundo de los podios, los flashes y los equívocos. Serás por un día un gladiador, un semihéroe o un despojado de la tierra. Un enviciado de vanidad o un ser sobrenaturalmente humilde. Serás payaso, clown , señorita de vida sospechada o domador. Serás lo que el mundo quiera, solo vos sabrás quién sos. Los ciegos y los videntes, los confiados y las malditas, serás un ser horrible y una belleza, serás el espejo de muchos y a la sombra te marearán los argumentos, las políticas, las no políticas, los sueltos y los atados, los tarados muchos, la esperanza cabalgadora y el caballo cansado, el mejor tirador y el blanco. El negro lo negro, la mujer golpeada, el macho cavernícola, el idiota o el genio. Serás música y venderás algunos discos y saldrás en los portales. Con tan solo este poquito es que lograrás abrir la puerta de la condición humana, amigo, amiga. El secreto consiste en no tener miedo

* Cada caballo que pasaba por la pista era un fija. Iba con mi amigo músico al "circo palermitano" dado que era él un adicto a los burros, las damas pagas y la merca. Funcionaba en perfecta armonía con el lugar común del canyengue nato. Era rubio, pintón y exageradamente descarado y entrador. Es decir tenía todos los boletos ganadores para perderse en las pistas de arena o enlozadas dejando la salud y el dinero correspondiente. Apostaba en su nombre y ganar algunas rupias de vez en cuando. Era generoso y buen músico. Nunca descansaba, ocupado en amoríos o en viajes con bandas de culto especialmente, era de algún modo, nuestro ícono de película. Una tarde, a la hora del otoño en que el spleen y la melancolía criolla juegan a batirse en armas a ver quién queda y comentando todos los de la mesa la ausencia larga del ídolo que narro, alguien llegó al lugar con la noticia.-¿Le pasó algo malo? ¿Se enfermó? ¿Se fue a Europa? ¿Está muerto? Nada de eso había ocurrido. El informante pidió silencio y apoyado en el respaldo de la silla invertida tiró el humo de su cigarro y nos anotició: había dejado el bando de los varoncitos y enamorado como una damisela se había ido a vivir a Córdoba con un cuidador de burros. Reconozco que nuestra virilidad, como tocada por un acero en la carne inesperada, cayó al piso y casi hasta pudimos sentir su estrépito. Nos miramos y alguien, el Gordo creo, largó simplemente aquella frase. -Estamos jodidos, che rosarino,ahora sí que perdimos. Si el Campeón se decidió quiere decir solo una cosa: que está bien hecha la jugada y es permitida. Y todos nos miramos con desconfianza. El mundo tangueril es así de terminante cuando las novedades resultan tan funestas.

* Cambiarle la letras a las canciones, escarbar en el tacho del ridículo para alterar cordialmente la seriedad profunda de algunas estrofas, firma parte del lei motiv del músico. Es una forma de huir de la solemnidad. Y continuar en el mismo tono con los apellidos del cuarteto Rosarinos. Así,dentro de la Trova, Abonizio se transformó en "Aburrizio"; Fandermole en "Fanderembole", Goldín en "Rengoldín" y Lalo de las Santos en "Lalo de los Llantos".Todos aludían a la ausencia de alegría o deficiencias estructurales de cada intérprete del mentado grupo. Lejos de ofenderse uno debe aplaudir la picardía y evaluar que puede estar dicho detrás del ramaje de la envidia, la incomprensión o el humor negro. Como sea, el impacto verbal es mejor aunque pueda molestar, que la indiferencia misma. A alguien inevitablemente le debe molestar que la gente siga junta, componiendo y grabando discos. Es una tarea titánica que no puede hacerse cenizas por el cambio de una vocal o consonante. Los compositores de canciones deben rebalsar de alegría por estar haciendo una faena que no es para muchos. E incluso destinada a quienes buscan la burla. Los autores somos condescendientes y fundamentalmente, admiradores de la ironía y el desparpajo cuando hay ingenio. Ese mismo ingenio que no saben volcar en una canción. Pero bueno, no se puede tener todo.

* En la mezcla de los discos está la llave del equilibrio de una canción. Se elige una toma y otra, una pista u otra, una canción u otra. Es lo mas parecido al salto al vacío. Muchas canciones alucinantes en el momento de elegir pudieron quedar afuera, pero algún "alvertido" -al decir gauchesco- decidió su inclusión y el posterior éxito. Creo que Dios y el Diablo están en esa sala aleteando sobre las conciencias y apuran una decisión u otra. Ahora bien: el final feliz no sabría a quién atribuírselo.Bien se sabe que ambas deidades gustan de la música y también afirmo que a la hora de guiar la mano del que deja afuera una canción por otra, ambos polos se ponen de acuerdo para la buena salud del disco. En ese momento especial es que el músico se hermana con ambas potencias espirituales y consigna que la música está mas allá de lo pérfido o lo angelical. Es neutra pero sus resultados son de una potencia que tumba a ángeles y demonios. Yo mismo tuve la certidumbre de elegir con seguridad absoluta un tema por otro y un ente,en el cuerpo de cualquier otro que anduviera por ahí, me decidió a cambiar de elección y optar por otro. Nunca supe que era lo mejor, pero creo que las cosas suceden por algo misterioso que en los estudios no se puede develar con certeza. Pero soy creyente que son los dioses quienes acomodan los muebles a su antojo en esa gran casa denominada disco.

* Ocurrió en Alta Gracia. Un músico de la Trova fue allí a dar un concierto y paseando a la tardecita lo llevaron a un esquina que él conocía bien y le señalaron un mural. La había pintado un artista convocado en un multisectorial de arte.-Es el retrato de tu mamá, dijo el músico a la amiga que iba adelante. Ella se detuvo y solo deslizó: -Sí, pero el que lo pintó ignoraba la cara de mi mamá y que en esa esquina ella había vivido. El músico calló y silbó de admiración porque el universo parece que de a ratos se acuerda de la magia y ofrenda a los que contemplamos sus obras, para no dejemos de creer en las "casualidades" que yo denomino "consecuencias".Por la noche al cortarse la luz en medio del concierto el músico invocó por lo bajo el nombre de la señora y la luz volvió en lo que tarda un milagro en realizarse. Así es la cosa con el planeta de las canciones: la rigen el sol, la luna y los dedos invisibles del sortilegio.

* Fue lejos en una provincia asolada por el calor, la demencia de una tarde de llamas y dolor de cabeza. El músico rosarino acudió como pudo hasta la biblioteca de aquel pueblo a dar su show. Con la incomodidad del mal sueño armó lo que restaba del sonido y probó la guitarra. Empezó a entrar gente y entendió que debía empezar pero un detalle nada auspicioso lo ensombreció: había olvidado la carpeta con las letras en el hotelcito. Mandó a buscarlas pero en ese momento algo le dijo al oído que convenía empezar con lo que fuera. Así que se largó a improvisar canciones vírgenes en pureza que iba desnudando de a poco. Así estuvo una hora, fascinado y un poco asustado de su poder que en momentos desesperantes de falta de memoria y ausencia de la ayuda de una carpeta con las letras, aparece de la nada. Luego llegó la ayuda y culminó el show:lo felicitaron más por las canciones "nuevas" que las tradicionales. Cuando se acercó al sonidista a buscar la grabación este le dijo que no había registro alguno y entonces el músico de la Trova, entendiendo el juego de escondidas del Sr. Azar otorga algo tan fuerte como leve y si no lo capturás, sencillamente se evapora. Asi es el arte o la inspiración: un destello en la sombra del que hay que estar atento como si en él se nos fuera la vida.

[email protected]