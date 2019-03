El senador estadounidense Bernie Sanders empezó ayer su campaña para las primarias del Partido Demócrata y prometió vencer al presidente Donald Trump: “No cederemos un solo estado a Trump”, arengó Sanders ante una multitud en Brooklyn.

A menos de un mes de anunciar sus intenciones de competir por el sillón presidencial, Sanders volvió con un discurso basado en la justicia económica, social, racial y ambiental. “Vamos a hacer una revolución política que va a transformar a Estados Unidos”, prometió el político de 77 años que en 2016 perdió contra Hillary Clinton. “La campaña, no solo va a ganar las primarias, no solo va a ganar al presidente Donald Trump, que es la persona más peligrosa en la historia moderna de Estados Unidos. Con la ayuda de ustedes, vamos a transformar el país y crear una economía y un Gobierno para todos, no solo para el 1 por ciento”, afirmó el candidato. Coreado por sus seguidores que lo acompañaron a pesar de las bajas temperaturas, Sanders recordó los lemas sociales que lo hicieron famoso y por los que Trump lo apodó el “loco Bernie”. Fiel a su discurso, Sanders prometió cobertura médica universal, impuestos para las grandes corporaciones, ayuda a los emigrantes, educación pública y la reducción de los gastos militares. “Si no permitimos a Trump y a sus amigos dividirnos, si nos mantenemos juntos blancos, negros, latinos, la gente de la ciudad y del campo el futuro será extraordinario y no habrá nada que no seamos capaces de realizar”, auguró el político independiente. Sanders eligió la Universidad de Brooklyn, su casa de estudios, como el lugar para lanzar oficialmente su campaña y aprovechó para recordar sus orígenes polacos judíos. Tampoco perdió oportunidad para cargar contra las grandes corporaciones económicas como Amazon o Netflix. “Los ricos y las multinacionales van a empezar a pagar los impuestos”, dijo Bernie antes de criticar los altos gastos militares que realiza la actual administración de Estados Unidos. En caso de conseguir la victoria, Sanders prometió disminuir el dinero que se utiliza para la defensa de la nación y en contrapartida propuso utilizarlo para construir viviendas y e infraestructuras públicas. “Vamos a ganar estas elecciones, no porque tengamos un superpresupuesto pagado por millonarios, sino porque estamos juntando la mayor campaña de base de la historia”, dijo el candidato que también llamó a reflexionar y cambiar los modos de financiar las campañas electorales. “Tienen dinero ilimitado a su disposición, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, nosotros tenemos al pueblo unido”, arengó Sanders ante sus seguidores que lo interrumpían al grito de “Bernie, Bernie”. “No es Bernie”, los interrumpió el orador en una de las ocasiones: “Son ustedes, somos nosotros juntos”.

Hasta ahora, Sanders no es el único candidato que se lanzó a la campaña. Sus principales contrincantes que también hicieron públicas las mismas aspiraciones son: los senadores Kamala Harris, Cory Booker, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand. En esta contienda también se espera la jugada de una ficha importante, Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama. “Sanders es el más consistente de los candidatos, sus principios no han cambiado, por eso hemos venido hoy a apoyarlo”, opinó, por su parte, Michelle Downing, una trabajadora social que participó en el mitin. Por otro lado, Wall Dieron, un pastor religioso del barrio aseguró que apoya a Sanders porque está con la comunidad negra. “Necesitamos una revolución social”, exigió.