El empresario agropecuario Pedro Etchebest, que denunció a Marcelo D’Alessio por presunta extorsión, confesó que había votado a Elisa Carrió en el pasado y que ahora se encuentra decepcionado. “Siempre la vi como una mujer valiente, que estaba del lado de la República, pero esta vez se puso del lado de la extorsión”, dijo el empresario en un reportaje con AM750.

La denuncia de Etchebest implicó al fiscal Carlos Stornelli y Carrió salió a defenderlo con una contradenuncia, en la que aseguró que la “operación” contra el fiscal se había gestado en la cárcel de Ezeiza. Para esto presentó una serie de escuchas a ex funcionarios kirchneristas detenidos, que serían ilegales, ya que fueron tomadas en una causa por narcotráfico en la que se debía escuchar a una persona de otro pabellón. Carrió también dijo que pedirá el juicio político al juez que investiga la presunta extorsión. La diputada admitió que tenía contactos con D’Alessio, cuyas características todavía resta saber.

En dialogo con AM750, el empresario sostuvo: “Estoy un poco afectado por lo que ha hablado la señora (Mariana) Zuvic, en representación de la señora Carrió”, dijo Etchebest luego de que la dirigente santacruceña afirmara que él es el “extorsionador”, cuando en verdad es quien hizo la denuncia por presunta extorsión. “Las pruebas están a la vista. Me atacan a mi porque no pueden atacar a las pruebas”, respondió el empresario, quien también cuestionó a otra dirigente cercana a Carrió, la diputada Paula Oliveto, también de asiduos contactos con D’Alessio. “Si esta señora se dedicó a denunciar a toda la política, no importa si al kirchnerismo o al macrismo, pero con esta calidad informativa, estamos ante una gravedad institucional inusitada”, dijo.

Sobre Carrió, afirmó: “Lamentablemente yo la voté a esta mujer y estoy decepcionado, para mi era una referente”, afirmó y añadió: “Siempre la vi como una mujer valiente, que estaba del lado de la República, pero esta vez se puso del lado de la extorsión”. No obstante, el empresario opinó que “ahora que se abrieron los teléfonos, Pedro Etchebest pasó a segundo plano. Se abrió la prueba”.