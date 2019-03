El candidato a gobernador de Neuquén, el radical Horacio “Pechi” Quiroga, afirmó que “en la política no me parió Cambiemos. Tengo trayectoria personal que, para bien o para mal, no la puedo mezclar con la herramienta formidable de Cambiemos, que es nueva”. En ese sentido dijo que si tuviera que tomar una decisión “en contra del presidente Mauricio Macri” que beneficiara a su provincia “lo haría”. Quiroga le apuntó al candidato de Unidad Ciudadana, Ramón Rioseco, sobre el que dijo que “representa un populismo avasallante, de Cristina Kirchner, que es el peor gobierno que tuvo el país, especialmente para Neuquén”.