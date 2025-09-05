El Centro Cultural Konex volverá a llenarse de humo festivo y comunidad marimbera. Después de la primera edición el año pasado, que reunió a más de dos mil personas en una jornada atravesada por la música, la feria y el debate, el Festival Marimba tendrá su segunda fiesta este domingo 7 de septiembre de 16hs. a 22hs. El encuentro, organizado por el buscador cannábico Marimba, refuerza su perfil: un cruce entre cultura, arte, ciencia y fiesta popular.

“Queremos que la comunidad tenga un lugar de encuentro real, donde convivamos quienes cultivamos, investigamos, emprendemos o simplemente celebramos a la planta”, explica Francisco “Pancho” Zampolini, creador de Marimba y productor general del festival. “Marimba nació como un buscador en la web, pero en el festival ese espíritu digital se vuelve tangible: gente compartiendo, aprendiendo y disfrutando en un mismo espacio”. Además afirmó que es importante hacer este evento para seguir creando comunidad y mostrar la cultura cannábica de Argentina en todas sus aristas culturales, profesionales y medicinales.

El escenario principal contará con los show sde Alika, referente del reggae latinoamericana; Terapia, banda emergente de rock indie; y el cierre estará a cargo de Sudor Marika con su mezcla explosiva de cumbia, punk y fiesta disidente. Durante toda la tarde, además, habrá DJs y performances en distintos espacios del predio.

El Festival Marimba, además de música, propone un ciclo de tres talleres participativos a cargo de especialistas. La tarde empezará con un taller de nutrición cannábica y las potencialidades nutricionales del consumo de cannabis crudo a cargo de la Dra. Rocío Zorzón. Luego, Peñi Saavedra de Grupo Agrómera, invitará a explorar el cáñamo como una fuente de recursos para la industria desde muchos puntos de vista. Por último, y de la mano del equipo de Congreso de Cultivadores y Cultivadoras, habrá un taller sobre cultivo de cannabis sostenible.

Las experiencias inmersivas también son parte de esta edición y en un espacio muy especial del CCKonex, el público podrá conocer y participar de cultivos hidropónicos, recorrer, visitar y experimentar un laboratorio y meterse de lleno en obras de teatro cortas para flashear la tarde.

La propuesta incluye una feria de más de 20 emprendimientos cannábicos con productos que van desde semillas y parafernalia hasta cosmética, indumentaria y gastronomía con cáñamo. El recorrido se completa con arte, cine cannábico y degustaciones.

En tiempos en que la regulación del cannabis en Argentina sigue atravesada por idas y vueltas administrativas, festivales como Marimba se consolidan como espacios de visibilidad, resistencia y, sobre todo, comunidad. Las entradas se consiguen en la web del CCKONEX.