Desde Brasilia

¿Prohibirá el carnaval?. Jair Bolsonaro colgó un video obsceno atacando al carnaval luego de haber sido el personaje más criticado en los festejos callejeros de Río de Janeiro, San Pablo y Bahia, además de ironizado por Caetano Veloso. El PT le recomendó ir a un psiquiatra. En su perfil de Twitter el ex capitán publicó imágenes de un joven semidesnudo bailando sobre una parada de ómnibus en San Pablo antes de inclinarse para que otro lo orine en la cara. El tuit ya tuvo 2,2 millones de visitas. Junto a las imágenes escribió "no me siento cómodo al mostrar esto, pero es en esto que se han convertido muchos bloques callejeros , saquen sus conclusiones".

El diario Folha dedicó uno de sus títulos de la tapa on line para comentar las imágenes "impropias", cuestionamiento seguido por otros medios conservadores a pesar de su simpatía con el gobierno. El tema domina la agenda del Miércoles de Cenizas.

Horas después de aquel posteo Bolsonaro retomó el tema del joven orinado al preguntar con doble intención: "¿Qué es la Golden Shower (ducha dorada)?".

En reacción a esa sucesión de mensajes el diputado Paulo Pimenta señaló, "no podemos descartar la solicitud de un test de salud mental, el país puede estar en manos de un psicópata". Y demandó que su cuenta tiene que sea retirada del aire. El jefe del bloque del PT definió al gobernante como el "jefe" de un grupo que está envuelto en "corrupción y con las milicias".

La comparsa Mangueira, probablemente una de la más tradicionales del país, fue ovacionada el martes al desfilar por el sambódromo de Rio con imágenes de la militantes Marielle Franco, asesinada en marzo de 2018 por presuntos miembros de una "milicia" paramilitar.

Hace una semana declaró ante la Justicia un ex compañero de armas del mandatario, Fabricio Queiroz, sospechado de "miliciano" y sindicado como uno de los cajeros informales del "clan" Bolsonaro. Según el organismo de control de actividades financieras la esposa de Bolsonaro, Michelle, recibió dinero del prestanombres Queiróz.

Nadie descarta que los ataques presidenciales al Carnaval hayan sido en respuesta a los desfiles en el Sambódromo donde otra escola do samba, Paraíso do Tuiuti, se paseó con una alegoría sobre Lula aplaudida por el público. Ese mismo grupo mostró un cartel con la frase "Dios encima de todos pero a favor de la tortura". El eslogan de campaña de Bolsonaro decía "Brasil encima de todo, Dios encima de todos".

Los cánticos para que el jefe de Estado se vaya al "carajo" fueron coreados por miles de personas en los bailes callejeros de las principales capitales donde también hubo muchos que optaron por vestirse de naranja, el color que simboliza a los testaferros. De esa forma se puso en evidencia parte del público cuestiona a los prestanombres bolsonaristas.

Sin olvidar la furiosa respuesta del ocupante del Palacio del Planalto contra Caetano Veloso y Daniela Mercury, que acaban de lanzar un tema cargado de sátiras. El título del clip que tiene más de tres millones de visitas parece premonitorio: "Prohibido el carnaval".

A las chanzas de los bahianos Veloso y Mercury se sumaron hoy las del popular actor José de Abreu, conocido por su participación en novelas de la TV Globo, que se refirió a la "Golden Shower". Abreu escribió, "la Golden Shower es un término en inglés para referirse a los cheques depositados (por un prestanombres) en la cuenta de la primera dama Michelle. Llueve oro" en el entorno gubernamental.