La Corte Suprema desestimó un recurso de Cristina Fernández de Kirchner contra el procesamiento con prisión preventiva en la causa por el Memorandum con Irán. El máximo tribunal también rechazó un planteo similar de Oscar Parrilli dictado por encubrimiento agravado. El ex secretario general de la Presidencia le restó importancia a la resolución. “Es una cuestión formal, es típico que rechace estos pedidos”, sostuvo Parrilli.La ex presidenta y el ex titular de la AFI recurrieron a la Corte luego que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara los recursos contra la confirmación de sus procesamientos. En el caso de Parrilli, es sin prisión preventiva. Ante la negativa de la Sala IV, la actual senadora y Parrilli optaron por los recursos de queja ante la Corte.

“El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, dice la sentencia firmada por Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

El origen de esta causa es la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, quien acusó a Cristina Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman, entre otros, de utilizar el Memorándum con Irán –que fue aprobado por el Congreso– para encubrir el atentado de la AMIA, que el 18 de julio de 1994 se cobró 85 víctimas. El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia al considerar que no existía delito en el memorándum y que, en todo este caso, este nunca había llegado a ejecutarse, dado que Irán nunca lo aprobó y aquí la Justicia lo declaró inconstitucional. Luego la Cámara de Casación rechazó la decisión y la causa cayó en manos del juez Claudio Bonadio, quien en diciembre de 2017 procesó a Cristina Kirchner con prisión preventiva y un embargo de 50 millones de pesos. Cuatro días más tarde, la líder de Unidad Ciudadana asumió como senadora. El juez también procesó y embargó a Parrilli, a Timerman y al ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Además procesó al diputado Andrés Larroque, el dirigente social Luis D’Elía, la ex procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona y el líder de la organización Quebracho, Fernando Esteche.

Tres meses más tarde, y luego de resistir planteos de recusación, el juez elevó la causa a juicio oral y público. Timerman, gravemente enfermo, fue beneficiado con arresto domiciliario, mientras que la detención de CFK quedó supeditada a un proceso de desafuero del Senado, que no prosperó. La causa espera su juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 8.

“Es un fallo que nosotros esperábamos”, aseguró Parrilli, luego de conocida la decisión de la Corte, que, interpretó, “no tiene ninguna importancia en la cuestión de fondo”. “Con esta decisión de la Corte Suprema, los grandes medios van a intentar tapar el escándalo de lo que significa la no presentación del fiscal Carlos Stornelli al pedido de indagatoria del juez Alejo Ramos Padilla y también lo que está pasando con el dólar”, añadió en diálogo con Radio Con Vos. Consideró que “con la denuncia del empresario Pedro Etchebest se ha destapado una operación típica de la justicia, los servicios de inteligencia y los medios”, concluyó.