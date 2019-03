En una banda de inoxidables como The Rolling Stones, es el que porta la más potente aura de leyenda: Keith Richards dio a conocer hoy un tema inédito de Talk is Cheap, su primer disco solista, publicado en 1988, y cuyo aniversario será celebrado –algo tardíamente- con una reedición deluxe. “Big Town Playboy”, que puede escucharse en https://youtu.be/9M81DBEjZDo, sirve como adelanto de un relanzamiento que se producirá el próximo 29 de marzo y que incluye versiones en formato digital, CD, vinilo y Deluxe Set.

Pero la joya del nuevo Talk Is Cheap es la Super Deluxe Box Set: una serie de temas inéditos, un libro de tapa dura y fotografías de la época contenidos en una caja de madera construida a mano y envejecida por Fender, utilizando los mismos materiales que “Micawber”, la icónica guitarra telecaster de Keith, Micawber. Según el comunicado que anuncia el lanzamiento, se necesitan 37 empleados de Fender para completar cada caja, además de otros 11 proveedores de piezas y servicios adicionales: desde cajas de cartón corrugado, grabados en la placa de control de cromo hasta el aserradero que corta la madera. Lleva 2 semanas producir cada caja. “El envejecimiento en la placa identificadora de metal se realiza en un horno de templado de a alta temperatura (la temperatura, el tiempo y el proceso exacto son secretos comerciales). El exterior de fresno se obtiene por un proceso de varios pasos que también es patentado, pero es diferente al que usamos en guitarras antiguas, debido a la precisión que requiere envejecer una guitarra en determinadas áreas debido a su uso ", dijo Mike Born, director de madera en Fender. La caja cotiza a 599 dólares.

Pero más allá de los juguetes está la música: en 1988, en uno de los peores momentos de la relación entre Richards y Mick Jagger, el guitarrista se unió al baterista y compositor Steve Jordan para darle forma una serie de canciones y una banda que terminó llamándose The X-Pensive Winos (“Los borrachos caros”), debido a que uno de los músicos llegó al primer ensayo con una carísima botella de vino blanco. Richards, Jordan, el bajista Charley Drayton, el pianista Ivan Neville y el guitarrista Waddy Wachtel le dieron forma a un formidable disco de blues y rhythm’n’blues, con grandes temas como “Take It So Hard”, “Struggle”, “It Means a Lot” “Big Enough” y el hit “Make no Mistake”, con un gran dueto entre Keith y la cantante Sarah Dash que luego fue utilizado para la serie Los Soprano.