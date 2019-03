“El Mundo estaba esperando a Los limpiaorejas”, dice el nuevo slogan del programa radial. Es que el flamante hogar del ciclo es justamente Radio El Mundo, por AM 1070, y allí se escucha los domingos de 12 a 14. Lo que no es nuevo en absoluto es el programa en sí, porque Los limpiaorejas lleva ya once temporadas, con una temática poco abordada en radio: la de la infancia. Pensado para que lo escuchen chicos y chicas, pero también sus familias o los adultos que trabajan con las infancias, el programa que creó y conduce Daniel Viola hace foco en el arte, la cultura, la educación y el entretenimiento, pero también aborda muy amplias temáticas sociales. Y así puede hablar del bullying, la (des) igualdad de géneros o la importancia de los clubes de barrio, y cómo los afectan los tarifazos.

“Abrimos un espacio para reflexionar, preguntarnos, descubrir, compartir miradas y voces acerca del mundo que nos rodea y del que somos parte”, define Daniel Viola la intención del programa, que tiene producción de Fernando Casasco. En cada emisión se tratan temas diferentes, de diferentes modos: con música, poesías, cuentos, humor, narraciones, preguntas. Y siempre hay una primera parte que es una suerte de editorial, una crónica de la infancia, escrita por Viola, que puede abordar la fantasía o algo tan real y concreto como la indigencia de la niñez.

Actor, director, titiritero, dramaturgo, docente, gestor cultural, fundador del Momusi, el Movimiento de Música para Niños, Viola tiene muy claro de qué habla cuando habla de niños y niñas. “Los chicos no son objetos ni sujetos de consumo. Son seres humanos, con sus necesidades, sus virtudes, también sus defectos, son seres pensantes. Son, como se suele decir y no hay que olvidar, sujetos de derechos. Hacemos el programa con esa certeza”, marca.

Suelen ir chicos al programa, cuentan chistes pero también dejan sus reflexiones, o comentarios de los espectáculos que vieron. Felipe, de 10 años, es un columnista “casi fijo”. En la segunda hora hay un entrevistado en el piso (hoy en realidad serán dos, los cubanos del Dúo Karma). Los programas ya emitidos quedan subidos a la página, y se transforman en material de consulta para docentes. Y resalta Viola: “Buscamos lo que creemos que falta: un espacio de diálogo. No creo que nos falten valores, y no estoy muy de acuerdo con la educación en valores. Creo que la sociedad tiene muchos valores, lo que está faltando es diálogo entre padres e hijos. Por eso somos felices ofreciendo una propuesta para el diálogo en las casas y las escuelas”, asegura.