La jueza Marcela Canavesio habló de "velocidad temeraria" del conductor del Ford Focus que terminó con la vida de Fabián Cragnolino, de 40 años, y le dictó prisión preventiva sin plazo. La fiscal Valeria Piazza Iglesias aseguró que si bien espera la pericia accidentológica, la velocidad con la que Gastón Dlugovitzky impactó a la Renault Kangoo, en San Martín y Garibaldi, era "despiadada e inusitada", por lo que le imputó el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena va de 8 a 25 años de prisión. "Significa que la persona realiza el acto sabiendo que puede matar a alguien y no le importa", explicó. La calificación fue aceptada por la magistrada quien consideró que el accionar "excede la imprudencia".

"No fue accidente"; "¡Asesinato! Justicia por Fabián"; "Se pudo evitar", rezaban los carteles que decenas de personas levantaron ayer en el ingreso al Centro de Justicia Penal. Eran compañeros de trabajo y allegados a Fabián Cragnolino, quien se desempeñaba como tesorero de la comuna de Ibarlucea y era supervisor en Lime. "Tenía dos trabajos para mantener a sus hijos, que hoy (por ayer) empiezan las clases mientras yo estoy acá, donde no tendría que estar. Todo por una persona que no valora la vida de nadie. Mis hijos me preguntan todos los días cuándo vuelve su papá, me dicen que lo extrañan", dijo, llorando, Julia Coria. Y alertó: "Había rumores de que el acusado iba a salir del país".

"Actuó con dolo eventual en una calle altamente transitada y no frenó en ningún momento".

La fiscal dio argumentos que para la jueza resultaron sólidos: "El 6 de marzo, a las 22.45 usted circulaba por calle San Martín, de norte a sur, a una velocidad inusitada. Sin accionar los frenos, impactó con el lateral izquierdo del Ranault Kangoo que conducía la víctima, quien falleció en el acto". Y repasó la evidencia. Señaló que durante 7 minutos un enfermero que fue testigo presencial le practicó RSP a Fabián; sin suerte. "Actuó con dolo eventual por la velocidad despiadada, en una calle altamente transitada y no frenó en ningún momento", aseguró Piazza, quien agregó que la Kangoo fue arrastrada 36 metros.

Además, dijo que esa era la forma de conducción "habitual" del acusado, ya que tiene evidencia de que el chico de 21 años "hace pruebas de manejo con la intención de jugar hasta con su propia vida", tal como muestran videos aportados por testigos, tomados de las redes sociales del mismo acusado, en los que menciona -por ejemplo- que prueba un auto a "160, 180 kilómetros por hora", por la misma calle donde se produjo el siniestro, el miércoles pasado.

La fiscal reveló que a lo largo del recorrido que hizo Gastón, antes del impacto, hay 16 cámaras de seguridad. Una de estas, del bar Friends de San Martín y Centeno, muestra cuando el Focus gris pasa a alta velocidad. En tanto, una testigo que estaba en San Martín y Seguí dijo que "en fracción de segundos" vio pasar a un auto. "Iba volando", aseguró.

Otros testimonios mencionaron una moto y se investiga qué participación tuvo en el hecho. El acusado negó haber estado corriendo picadas y pidió perdón.