Cristina Fernández de Kirchner viajó hoy a la República de Cuba por razones de salud de su hija Florencia. La información del viaje surgió en Comodoro Py, donde la presidente tuvo que informar de su salida del país. En un video la ex presidenta explicó que "la feroz persecución" que sufre afectó la salud de su hija, a quien en acusan de formar una asociación ilícita, y dijo que la Justicia "no sólo se violan los derechos de los ciudadanos y ciudanas que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri, sino que también se violan los derechos humanos de nuestros hijos e hijas". "Le pido a los que nos odian o nos ven como enemigos que por favor se metan conmigo pero no con ella", demandó CFK.