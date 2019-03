En medio de las renovadas presiones cambiarias, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró en Washington que el Tesoro venderá a partir del mes próximo 9600 millones de dólares en licitaciones diarias de 60 millones. "Vamos a hacer licitaciones donde se van a vender los dólares al tipo de cambio vigente en una licitación transparente. El objetivo es hacernos de pesos, no es hacer política cambiaria", aseguró el funcionario. Más allá de sus declaraciones, uno de los objetivos es mantener el tipo de cambio relativamente estable durante la campaña electoral para que evitar que una nueva suba del dólar afecte las chances electorales del oficialismo.

“Evidentemente, cuando hay una operación cambiaria, hay una influencia sobre el mercado cambiario, pero el objetivo de la operación no es alterar el tipo de cambio, el objetivo es convertir dólares a pesos”, agregó Dujovne ante un grupo de corresponsales de distintos medios. Cuando le remarcaron que esa medida iba a descomprimir las presiones sobre el tipo de cambio, el ministro de Hacienda intentó desentenderse al afirmar que ese no es el objetivo. “Nuevamente... Nosotros necesitamos convertir dólares a pesos porque tenemos un exceso de dólares y tenemos un programa financiero en pesos que requiere ser financiado. Evidentemente, cuando hay oferta de divisas, eso influye en el mercado de cambios. Pero no es el objetivo de la operación, sostuvo.

Dujovne comunicó la novedad en Washington horas después de haberse reunido con la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. “Fue una reunión protocolar, no se habló del dólar, no fue a negociar nada. Fue un encuentro a puertas cerradas de 45 minutos”, habían indicado desde el Palacio de Hacienda luego del encuentro.

El principal objetivo del gobierno con este anuncio es operar sobre las expectativas del mercado para tratar de que se revierta la incipiente dolarización de carteras que empezó a registrarse en las últimas semanas. A medida que se acerque la fecha de las elecciones, la demanda de dólares se incrementará todavía más. Con estas licitaciones se busca mantener el dólar a raya porque el Banco Central casi no tiene herramientas para contener la divisa ya que la autoridad monetaria se comprometió a intervenir solo si la divisa perfora el piso de la banda o supera su techo. Eso significa que si la divisa se dispara solo podría intervenir en el mercado cuando supere el techo de la banda, ubicado actualmente en torno a los 50,20 pesos.