Cuando parecía que la interna de Córdoba había concluido con la ruptura de Cambiemos, la UCR volvió a la carga. Ayer, el diputado Diego Mestre, hermano de Ramón, indicó que están evaluando abandonar el interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados: “Si el Pro decidió romper en Córdoba, nos sentimos libres para tampoco pertenecer al bloque de Cambiemos”, indicó. Por otra parte, impugnaron el logo, los colores y el nombre del frente que inscribieron el radical Mario Negri y el macrista Héctor Baldassi. Sucede que le pusieron “Córdoba Cambia” al frente y el logo tiene los colores y la estética del de Cambiemos. Parte de las consecuencias de la ruptura implican que nadie podrá usar ese sello, ni Negri ni el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, que conduce la UCR provincial. En tanto, el presidente Mauricio Macri intentó buscarle una explicación al descalabro: “Lo que pasó en Córdoba, que por suerte no pasó en otra parte del país, es que dos dirigentes que tiene Cambiemos no se pusieron de acuerdo en cómo dirimir sus candidaturas en una interna”.

Tras la ruptura de Cambiemos Córdoba, cada sector se inscribió por separado: Mestre por la UCR y Negri con el apoyo del PRO, la Coalición Cívica y el partido de Luis Juez. Estos últimos eligieron un logo idéntico al de Cambiemos, y el nombre “Córdoba Cambia” para el frente electoral. Esto produjo la reacción de los radicales de Mestre. El secretario general del Comité Provincial de la UCR, Alberto Zapiola, se presentó ante la Junta Electoral para sostener que la maniobra de Córdoba Cambia “va a confundir al electorado”. Otra vez, será la justicia la que dirima la disputa. Ante esta presentación, Juez respondió: “Mestre ya logró romper Cambiemos, por lo tanto todo lo que hace ya no tiene sentido”.

Los cimbronazos podrían llegar al interbloque de Diputados, que conduce Mario Negri, y en el que hay cuatro legisladores que responden a Mestre. Una de ellos es Olga Rista, quien no firmó el documento de Cambiemos que rechazó la asistencia del juez Alejo Ramos Padilla al Congreso. El hermano del candidato, Diego Mestre, responsabilizó al PRO de la fractura y por eso dijo que “nos sentimos completamente libres para tampoco pertenecer al espacio de Cambiemos a nivel nacional”. En tanto, el presidente Macri, luego de contener su ira por la ruptura, habló por primera vez en público de la división de sus candidatos cordobeses. “Es algo que no creíamos… que no sucedió en las demás provincias”, bufó en una conferencia en la que lo acompañó el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales. “Hoy lo que nos queda por delante es seguir aportando a la estabilidad macroeconómica, que tenemos que ratificar en un proceso electoral”, dijo Macri. Morales, que había cuestionado la política económica en los últimos meses, se mostró incólumne.