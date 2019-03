Gallardo

El entrenador de River Marcelo Gallardo aseguró ayer que le dio pena ver el estadio Monumental vacío en el partido ante Palestino de Chile, cuando el miércoles jugó de local por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, y remarcó que “se extrañó a la gente”. “A veces es algo triste jugar sin gente, eso le quita sentir al fútbol y nos había tocado con Flamengo el año pasado y fue muy triste, me da mucha pena, es injusto por todo lo que vivimos y para nosotros es necesario el contagio de la gente que se extrañó”, dijo Gallardo en conferencia de prensa.

En ese sentido, el técnico agregó: “Cumplir la sanción no fue lo más duro, eso de haber estado afuera yo lo debo cumplir, pero lo más duro fue el estadio vacío, es triste eso en una competencia tan importante y es la copa que todos quieren estar”.

“Nos sacaron de nuestra cancha en una final, nos mandaron a jugar a Madrid, ahora no nos permiten jugar con nuestra gente, son sanciones y hay que cumplirlas pero quedó demostrado que River no tuvo nada que ver”, advirtió sobre las sanciones que recibieron.

En cuando al partido de mañana ante Independiente, consideró que el equipo de Avellaneda “busca el arco al igual que River, por la forma de juego, y será golpe por golpe. Veremos cómo se da, toman riesgos igual que nosotros por ahí en eso los equipos se parecen en las intenciones”.

Mientras que del posible equipo titular destacó: “Algunos cambios va a haber, necesitamos frescura porque venimos de un gran desgaste por tantos partidos y va a ser un partido dinámico, algunos los tengo en la cabeza y los voy a terminar de evaluar mañana (hoy)”.

Consultado por el tema de la falta de contundencia ofensiva, el técnico opinó: “Me preocuparía la falta de gol si no creáramos situaciones, yo les debo dar tranquilidad y confianza para que puedan anotar, pasa en los partidos que se abren y otros que no, lo bueno es no volverse loco”. Y sobre la adaptación del defensor Fabricio Angileri contestó: “Se va a ir potenciando, no es fácil llegar y ponerse la camiseta, hay que darle tiempo al tiempo, esta semana va a tener posibilidad de trabajar, es un proceso, aún no pudo ni traerse la ropa desde Mendoza”.

En cuanto al equipo titular, que no fue confirmado por el entrenador, sería con Armani; Montiel, M. Quarta, Pinola, Mayada; I. Fernández, Zuculini, E. Pérez, Ferreira o Quintero; Borré, Pratto.

Holan

No se aguantó las ganas. El clásico de mañana entre River e Independiente, por la fecha 23ª de la Superliga, parece quedar demasiado lejano para Ariel Holan. Minutos después de que Marcelo Gallardo considerase en conferencia de prensa que su equipo ha “tenido fallos arbitrales muy desfavorables últimamente”, el entrenador del Rojo salió a replicarle. “La verdad es que si él (por el DT millonario) se queja del arbitraje, ¿qué tenemos que decir nosotros? Estamos al horno”, replicó el ex técnico de Defensa, agregándole un poco de pimienta al encuentro que se disputará en el Monumental.

A horas del clásico ante River, el DT de Independiente dijo en conferencia: “Todavía no tengo el equipo confirmado. Manejamos distintas alineaciones y pueden ser una alternativa. Hoy es prematuro decir que vamos a jugar con un esquema, lo tenemos que definir”. No obstante, Holan podría probar con una línea de cinco defensores para ir a Núñez, teniendo en cuenta que Fabricio Bustos ya cumplió la fecha de suspensión y que Nicolás Figal lo conformó con su rendimiento.

Con respecto al ex Boca Pablo Pérez y la posibilidad de que no sea bienvenido en el Monumental, Holan remarcó: “Es un excelente profesional que ahora va con la camiseta de Independiente. Hablo constantemente con él y con todos los jugadores. Y puede ser que en el estadio haya cierta predisposición contra él, pero es fútbol”.

Poco antes, Gallardo opinaba de los arbitrajes y sobre todo de la floja labor del juez venezolano Alexis Herrera durante el 0-0 de River frente a Palestino como local el pasado miércoles, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero a este respecto, Holan fue enfático: “Independiente tiene que ir con la guardia alta al Monumental. Todos queremos que sea un arbitraje más justo. Aunque uno se enoje mucho en el momento, el juez se puede equivocar porque es humano. Además nadie discute la honorabilidad de ellos. Me parece que la tecnología de la FIFA ya tiene que estar en la Superliga. Todos nos sentiríamos mucho más seguros si estuviese a disposición”.

Por último, en referencia a Sergio Agüero y un hipotético regreso a Avellaneda del goleador de Manchester City, Holan subrayó: “No necesita ni que le digamos que tiene las puertas abiertas. El ‘Kun’ es Independiente y sería extraordinario que vuelva”.