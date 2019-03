Salvador Vera, el abogado de la familia de Gerardo Pichón Escobar -el joven que fue visto con vida por última vez en el boliche La Tienda de Tucuman al 1100 y cuyo cuerpo apareció flotando en río Parana- está convencido que se borraron las imágenes de la cámara de seguridad que captó como fue "levantado" de la calle. Las imágenes podrían haber estado en el CPU de un estudio jurídico ubicado en Sarmiento 331, donde un policía llego para buscar el material, que leugo dijo que no estaban. Se trata de Javier Makhat, ex jefe de la Policía de Investigaciones, quien fue separado de su cargo tras haber sido encontrado viviendo en un departamento que perteneció a Esteban Alvarado, el narco sospechado de haber dado muerte al prestamista Lucio Maldonado en una quinta de Piñero. Vera le pidió la última semana al juez federal Marcelo Bailaque que cite a declaracion testimonial al escribano Pablo Fabián Battagliotti, asi como al policía Germán Sheffer y al secretario de Gestion del Ministerio Publico de la Acusación Leandro Trangoni, por no haber secuestrado para peritar el cpu donde podrían haber estado las imágenes, con la posibilidad de que las mismas fueran rescatadas. "Se ha perdido una evidencia fundamental y determinante para esclarecer el caso de Pichón Escobar y queremos establecer la responsabilidades: no solo si fue o no el policía Makhat, que por estos tiempos está en el ojo de la tormenta por sus posibles nexos narcos, sino por la responsabilidad quien encabezó la investigación fiscal como Trangoni. Queremos establecer si hubo complicidad", dijo Vera.

Escobar era un trabajador municipal de Parques y Paseos, y tenía 23 años cuando desapareció el 14 de agosto de 2015 luego de salir del boliche La Tienda y fue hallado muerto una semana después en aguas del río Paraná.La investigación derivó después de muchos vaivenes y contradicciones en las detenciones de cinco personas. Se trata de los custodios del boliche Cristian Vivas, César Ampuero y José Luis Carlino; y los policías Luis Noya y Maximiliano Amiselli. Sin embargo, el 17 de agosto de 2016 fueron sobreseídos por el juez federal Marcelo Bailaque. Ese fallo fue revocado dos meses después por la Cámara de Apelaciones. Los jueces cambiaron la figura del sobreseimiento por la de falta de mérito, lo que posibilitó que la causa continúe abierta, pero con los acusados en situación de libertad.

En un rápido repaso el abogado recuerda que Pichón salió de La Tienda y fue filmado en Tucumán y Sarmiento cuando era golepado en el piso por el custodio Vivas. Luego corre por Sarmiento y es visto por cuatro testigos escondido entre dos autos. Por eso era importante la cámara de Sarmiento al 300 que debió haber tomado la escena que imagina la querella que ocurrió: que fue levantado en un vehículo. Vera explica que "la filmación fue manipulada el mismo día en que el cuerpo de Pichón aparece, y es manipulada por este agente policial Makhat quien labró un acta del levantamiento de esa cinta informando ya que se habían perdido 38 minutos de imágenes que coinciden con el momento de los hechos". "Por eso -agrega- pedimos la testimonial del escribano Battagliotti, asi como también del Leandro Trangoni que era el secretario de Gestión del MPA y quien ordenó el secuestro de las cintas".

-Que podrían mostrar esos 38 minutos de imágenes?

-El corte de la filmación se corresponde con la agresion y el escape de Escobar, a quien el custodio Vivas lo golpeaba en el piso de Sarmiento y Tucumán. Después Pichón escapa hacia Catamarca y es allí donde la cámara filma, pero se corta entre las 5.42 y las 6.20.